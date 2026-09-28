Lo siento Santorini, pero el pueblo blanco más bonito del mundo está en Andalucía: una fortaleza nazarí sobre un precipicio y la mejor Vía Verde de Europa

Todos conocemos la clásica estampa de Santorini: una postal espectacular de casas blancas sobre el mar, donde la vista se pierde entre pasajes estrechos y arquitectura baja, que permite la vista a un paisaje infinito. Sin duda una de las escapadas más codiciadas del Mediterráneo, pero desde luego no la única, y menos si hablamos de España.

Sendero a pie en el hermoso pueblo blanco de Olvera en Andalucía / Istock

El territorio nacional cuenta con su propia colección de “Pueblos Blancos de Andalucía”, con destinos tan deseables como la mejor de las islas griegas. Desde Setenil de las Bodegas, construida bajo inmensas rocas que caen directamente sobre el pueblo, hasta Ronda y sus desfiladeros, con el histórico Puente Nuevo, pasando por Frigiliana, de origen morisco, calles empinadas y macetas que inundan la vista de flores. Otros menos conocidos, e igualmente impresionantes no cuentan, sin embargo, con la fama, pero sí el potencial y esperan a que se visiten para descubrirse al mundo. Y entre ellos, Olvera deslumbra.

Adriana Fernández

Una fortaleza y una iglesia monumental

Capital del Turismo Rural 2021, este pueblo en el noreste de la serranía gaditana, fronterizo con las provincias de Sevilla y Málaga, está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1983 por la conservación de su entramado urbano nazarí.

Tejados de casas blancas y castillo medieval siglo XII de la hermosa villa de Olvera, Andalucía / Istock / David Andres

Elevado sobre un peñón rocoso coronado por un castillo islámico y una imponente iglesia neoclásica, despliega desde la lejanía una cascada de casas encaladas rodeada por un mar de olivares, fruto de uno de sus grandes protagonistas: la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra de Cádiz, epicentro de la producción oleícola de la comarca, y reconocido internacionalmente por la variedad “lechín”.

Su evidente protagonista destaca desde las alturas. El Castillo Árabe de Olvera, una fortaleza defensiva a 464 metros sobre el nivel del mar datado en el siglo XII, aunque reformado, eso sí, tras la conquista cristiana, en el siglo XIV. Fruto de la arquitectura nazarí frente al avance cristiano, su estructura se adaptó minuciosamente a los entresijos de la piedra, encaramado en la cima gracias a su planta irregular. Desde la cima, el entorno no guarda secretos, y su Torre del Homenaje ofrece una vista perfecta a las regiones colindantes: Cádiz, Málaga y Sevilla.

La leyenda de la Silla del Moro Se dice que esa vista fue la gracia que contempló el último gobernador musulmán antes de perder el territorio, apoyado en u saliente que hoy llaman la “Silla del Moro”.

Enfrentada a la mole defensiva, la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Encarnación saluda desde el otro lado, encaramada igualmente en la misma explanada de la peña y completando la corona monumental que se cierne sobre el pueblo.

Vista elevada de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y del campo circundante, Olvera / Istock / Arena Photo UK

Son 35 metros de alto en sus dos torres gemelas, sobre los casi 500 que se suman del peñón. La imagen no tiene nombre, y la monumentalidad de sus dimensiones, catedralicias, se amplifican con la fachada de cantería que la preside. Iniciada a finales del siglo XVIII, este edificio de estilo neoclásico fue encargado por los Duques de Osuna para sustituir a una antigua iglesia gótico-mudéjar levantada tras la Reconquista, y tardó décadas en completarse por problemas económicos y la Guerra de la Independencia.

Un paseo por la villa blanca

El pueblo que se extiende a los pies de estos dos monumentos recoge el núcleo urbano primigenio de la localidad, rodeado por la antigua muralla. Su trazado se remonta a la historia andalusí de los siglos XII – XIV, de calles estrechas, verticales y encaladas que zigzaguean entre las casas en busca de romper el viento y escapar del calor gaditano, además de dificultar el paso y avance enemigo.

Tradición y cultura Durante la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional en toda Andalucía, las procesiones realizan dificilísimas y arriesgadas maniobras para mover los pasos a través de los pasos estrechos y las pendientes del pueblo.

A dos kilómetros del casco urbano, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios representa el centro de peregrinación mariana del pueblo, construido en el siglo XVII sobre una ermita previa.

Foto panorámica de los pueblos blancos, Olvera. / Istock

De estilo barroco andaluz, fue levantado en agradecimiento a la Virgen durante periodos de sequía severa y epidemias que asolaron la comarca en los siglos XVI y XVII. En su interior, la imagen de la Patrona de Olvera, coronada canónicamente, y un patio interior con una colección de pinturas y ofrendas populares de fieles.

Túnel de Olvera en la vía verde de la Sierra, Olvera / Istock / Diego Grandi

Vía Verde de la Sierra

Esta vía verde, protagonista en la comarca, ha sido galardonada con múltiples premios europeos a la mejor Vía Verde, así como el Premio Europeo a la Excelencia Turística (EDEN). En total son 36 km cruzando 30 túneles y 4 viaductos, a través de la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón, escenario de una de las colonias nidificantes de buitres leonados más numerosas de Europa.