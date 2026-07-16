Lo siento Santorini, el pueblo blanco más bonito del Mediterráneo está en España: un puñado de calles estrechas y laberínticas, repletas de fachadas pintadas de cal que casi tocan el mar

Hay algo que hace que Santorini, posiblemente la más bonita de las islas griegas, sea tan especial: sus icónicas casas blancas con cúpulas azules y sus atardeceres de fama mundial. Si a eso le sumas el origen geológico del territorio, el resultado es uno de los lugares más bonitos del Mediterráneo, sin duda.

Está en España y es uno de los lugares más bonitos del Mediterráneo. / Istock

Sin embargo, en España hay rincones que recuerdan muchísimo a la isla griega, con sus casas completamente blancas, tan blancas que son capaces de reflejar intensamente la luz mediterránea; calles estrechas y laberínticas que terminan en idílicos miradores junto al mar; y un ambiente de vacaciones eternas donde alargar el verano hasta el infinito. Y uno de los más hermosos lo hemos encontrado en las Islas Baleares, concretamente en Menorca.

Adriana Fernández

Se trata del poblado de Binibeca (o Binibéquer Vell), aunque sería más correcto hablar de complejo turístico. Porque aunque pueda parecer un pueblo marinero con siglos de antigüedad, la verdad es que este es un núcleo formado hace menos de cien años, levantado casi como reclamo turístico en un momento en el que la isla se colocó en el centro de todas las miradas.

No es un pueblo marinero con siglos de antigüedad, aunque lo parezca. / Istock / Nando Lardi

Se construyó en los años 70, con la idea de recrear un antiguo poblado de pescadoresmenorquín. Eso hizo que adquiriera ‘mala fama’ entre los vecinos e isleños, considerando que se estaba construyendo una gran mentira para engañar a turistas. Sin embargo, el resultado fue uno de los lugares más visitados de la isla, un paraíso de calma y tranquilidad ideal para pasar unos días de vacaciones. Y sigue siéndolo.

Muy cerca de Mahón y con calas espectaculares

Binibeca es una zona residencial de casas completamente blancas, calles estrechas y laberínticas ideales para caminar sin rumbo, ambiente cien por cien mediterráneo levantado prácticamente al nivel del mar y un paisaje de lo más luminoso. Verlo al amanecer o al atardecer, justo en esos momentos del día en los que los rayos de sol son más benévolos, no tiene precio.

Con casas completamente blancas, calles estrechas y laberínticas / Istock / Nando Lardi

Para encontrar este lugar hay que poner rumbo a la costa sur de la isla de Menorca, en el municipio de Sant Lluís, a solo 8 kilómetros de Mahón y 12 del aeropuerto de Menorca, por lo que se trata de casi una visita imprescindible para quienes todavía no lo conozcan y viajen a la isla este verano. Su ubicación es privilegiada, junto al Mediterráneo y con un pequeño puerto, muy cerca de varias calas de aguas cristalinas, como son cala Binibèquer y cala Binisafúller.

El pequeño Santorini español

A primera vista, algunas imágenes pueden recordar y mucho a los pueblos de la isla griega, sin embargo, las diferencias también saltan a la vista, no nos engañemos. Porque si hay algo que llama la atención en Santorini es precisamente el origen volcánico de la isla, con pueblos que cuentan con siglos de antigüedad.

Tan blanco y azul que se le conoce como el pequeño Santorini español. / Istock / Andrzej Rostek

Algunos de sus pueblos están asentados en gigantescos acantilados con paredes verticales de más de 200 metros de altura, y el patrimonio geológico de la isla es histórico, inmenso y sobrecogedor. Binibeca, por el contrario, es un núcleo urbano que se recorre en un par de horas y sin el dramatismo paisajístico y arquitectónico de Santorini. Lo que no le quita nadie es, a pesar de todo, ser uno de los pueblos más bonitos de España.