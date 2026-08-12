Lo siento, Santorini: el atardecer que un presidente de Estados Unidos llamó el más bello del mundo se ve desde este mirador de España

La anécdota contribuyó durante años a disparar todavía más la popularidad de un lugar que ya era conocido mucho antes. Hoy resulta complicado determinar si es realmente el punto más visitado de la ciudad, incluso por delante de 'la octava maravilla del mundo'. Y es que cuando el sol cae por alguna de las provincias de Andalucía, la estampa se vuelve única: un detalle que hasta Bill Clinton supo poner en valor en su momento, aunque la 'verdadera' historia de aquel día en este mirador de Granada, no es exactamente la que muchos cuentan.

En lo alto del Albaicín, con la Alhambra frente a los ojos y Sierra Nevada como telón de fondo, este rincón se ha convertido en una de las estampas más reconocibles de la ciudad. Basta con acercarse a cualquier hora del día para comprobar que encontrarlo vacío es una misión imposible. El mirador se llena de visitantes y tampoco faltan cantaores y bailaores de flamenco, puestos de artesanía y vendedores ambulantes. Todo forma parte de una escena que, pese a su carácter turístico, tiene algo de genuinamente granadino. Sí, estamos hablando del Mirador de San Nicolás.

Adriana Fernández

El mirador toma su nombre de la Iglesia de San Nicolás, levantada en el siglo XVI sobre el lugar que ocupaba la mezquita Azitini. Como ocurrió con otros templos islámicos de la ciudad después de la conquista cristiana de 1492, el espacio fue transformado en iglesia. El edificio sufrió un incendio en el siglo XIX y ha tenido distintas restauraciones, aunque todavía conserva elementos de tradición mudéjar.

Las vistas de La Alhambra desde el Mirador de San Nicolás (Granada) / Istock / ViliamM

La anécdota de Bill Clinton en un mirador granadino

La escena sucedió el 9 de julio de 1997, durante una visita de apenas unas horas a la ciudad acompañado por los entonces Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía. Y, aunque la frase acabó convirtiéndose en una de las mejores campañas de promoción turística que ha tenido Granada, la historia tiene un pequeño giro. Según explicó años después el periodista Vicente Vallés, Clinton nunca llegó a decir exactamente aquello que se le atribuyó: "es la puesta de sol más bonita del mundo".

Mirador de San Nicolás (Granada) / Istock / mathess

La versión que circuló durante décadas apuntaba a que el presidente estadounidense había quedado fascinado con el atardecer desde el Mirador de San Nicolás. Sin embargo, la realidad habría sido algo distinta: un responsable de protocolo de la Casa Real, granadino y conocedor del lugar, comentó que aquella era una de las puestas de sol más bonitas y Clinton simplemente asintió, afirmando sus palabras. Pero la frase quedó para siempre grabada en la historia.

La repercusión de la visita de Bill Clinton en Granada hace casi 30 años La visita de Clinton fue, además, mucho más que una fotografía ante la Alhambra. La ciudad vivió un despliegue de seguridad extraordinario. Durante los días previos se revisaron calles, alcantarillas y el cauce del Darro, mientras el equipo de comunicación de la Casa Blanca ocupaba varias plantas del Hotel Center. Para una cena en el Palacio de los Córdova incluso se habilitó una sala de comunicaciones con conexión segura con Washington. La ciudad ya había recibido otras visitas internacionales después de Clinton, como la de las Spice Girls en 1997 o la de Michelle Obama y su hija Sasha en 2010. Pero ninguna quedó tan ligada a un paisaje. Incluso hubo un intento de convertir aquella leyenda en monumento. El Ayuntamiento colocó un monolito en el Mirador de San Nicolás con el supuesto recuerdo de las palabras de Clinton, pero algunos vecinos del Albaicín lo rechazaron.

Más allá del mirador: qué visitar cerca

Pero la realidad es que quedarse únicamente con la panorámica sería perderse buena parte de la visita. A sus pies se extiende el Albaicín, uno de los barrios históricos más singulares de Granada y Patrimonio de la Humanidad: cuestas, fachadas encaladas, pequeños patios y rincones inesperados conducen una y otra vez hacia nuevas perspectivas de la ciudad. Muy cerca se encuentra también la Mezquita Mayor de Granada, inaugurada en 2003, cuyo jardín ofrece otra perspectiva privilegiada sobre la Alhambra.

Calles del Albaicín en Granada / Istock / benedek

Desde allí merece la pena seguir caminando hasta la Iglesia de El Salvador, construida sobre la antigua Mezquita Mayor del Albaicín y todavía vinculada al pasado islámico del barrio. También forman parte de esta ruta el Palacio de Dar al-Horra, antigua residencia de la sultana Aixa, madre de Boabdil, y el Aljibe del Rey, una de las mayores cisternas conservadas en el Albaicín. Y luego están los cármenes, esas casas tradicionales granadinas que combinan vivienda, jardín y huerto tras muros que protegen su intimidad.

Sin olvidarnos de comer unas buenas tapas, cabe destacar que el Albaicín está lleno de bares y restaurantes, desde locales tradicionales como Casa Torcuato o Los Caracoles hasta espacios con vistas a la Alhambra y propuestas que incorporan el flamenco a la experiencia gastronómica. El Mirador de San Nicolás, en definitiva, es mucho más que un lugar donde hacer una fotografía. Es uno de esos rincones desde los que Granada se entiende mejor: la ciudad nazarí, la herencia cristiana, el Albaicín y la Alhambra aparecen reunidos en una misma panorámica.