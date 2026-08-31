Lo siento Santiago de Compostela, pero el camino más espectacular de España es el de “las ermitas rupestres”: una iglesia rupestre del siglo VI y el mapamundi románico más singular de Europa

Galicia tiene una gran cantidad de paisajes únicos y perfectos que tienes que descubrir, desde impresionantes paisajes naturales como el de las islas Cíes hasta monumentos históricos de gran importancia como La Catedral de Santiago de Compostela del siglo XI. Uno de los sitios con más encanto de Galicia es Esgos, un municipio cuya capital apenas alcanza los 280 vecinos rodeados de bosques y patrimonio milenario. Sin duda, la joya indiscutible de este pueblo es el Monasterio de San Pedro de Rocas, considerado el monasterio más antiguo de toda Galicia y uno de los primeros de Europa.

Adriana Fernández

El Monasterio de San Pedro de Rocas fue declarado Bien de interés cultural en 1923, siendo un ejemplo único de arquitectura rupestre con sus tres naves y tumbas antropomorfas excavadas directamente en la roca viva de la montaña, conservando en su interior valiosas pinturas murales y un campanario integrado en un arco de piedra natural. Para descubrir este templo podrás recorrer el camino real de San Pedro de Rocas, un tramo del histórico “Camino de las ermitas rupestres” o también conocido como Senda do Cañón do Barbeirón, una ruta circular de unos 8,5 kilómetros aproximadamente. Este sendero conecta el pueblo de Esgos con el monasterio a través de calzadas y bosques de roble, donde los monjes buscaban el aislamiento.

Monasterio de San Pedro de Rocas / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Joyas medievales entre cuevas y tumbas

El corazón del monumento es su Iglesia Rupestre, cuando entres, te darás cuenta de que no hay paredes de piedra construidas, sino que se trata de una gran cueva artificial. El propio templo está dividido en tres capillas paralelas excavadas directamente hacia el interior de la montaña. Justo en la pared de la nave central están los restos de una pintura única en Europa, El Mapamundi Románico del siglo XII, que representa los doce apóstoles y los lugares del mundo que viajaron para predicar, aunque esté desgastada por el paso del tiempo es considerada una joya histórica.

Monasterio de San Pedro de Rocas, Esgos, provincia de Ourense / Istock / Mercedes Rancaño Otero

En una de las capillas laterales encuentras un sepulcro de piedra con una estatua de Don Gonzálo de Penalva, un antiguo caballero medieval que pidió ser enterrado en ese lugar sagrado. Tanto en el suelo interior de la iglesia como en el patio exterior que hay justo en la entrada, caminarás sobre sepulcros excavados en la piedra con forma humana que pertenecían a los primeros monjes y nobles de la Alta Edad Media que querían descansar eternamente dentro del monasterio.

El Dato Tras el famoso campanario de San Pedro de Rocas, un caminito de tierra con escaleras te lleva directo a la fuente. No tiene pérdida: hay varios carteles por el camino que te van guiando hasta allí. Visitar el Monasterio de San Pedro de Rocas como su Centro de Interpretación es completamente gratuito. Desde abril a septiembre, su horario de mañana es de 10:00 a 14:00 H y su horario de tarde es de 16:00 a 20:00 H de lunes a domingos y festivos. Desde octubre a marzo, su horario de mañana es de 10:30 a 13:45 H y su horario de tarde es de 16:00 a 18:00 H de martes a domingos y festivos.

El mito de las “Aguas Milagrosas”

Hablamos de posiblemente la fuente más famosa de toda Galicia, La Fuente de San Benito del siglo XV. Desde hace muchos siglos, la tradición popular cuenta las propiedades milagrosas y curativas que tienen sus aguas para problemas de la piel y verrugas. El ritual era bastante sencillo: primero se sumergía la verruga y, acto seguido, se rezaba un Padrenuestro con devoción.

Hoy en día, sigue siendo muy habitual ver a turistas con sus botellas vacías para rellenarlas con estas aguas. Se encuentra detrás del famoso campanario de San Pedro de Rocas, un caminito de tierra con escaleras te lleva directo a la fuente. Además, no tiene pérdida, hay varios carteles por el camino que te van guiando hasta allí.