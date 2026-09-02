Lo siento Ruta del Cares, pero la garganta más salvaje de España está en un pueblo de 200 habitantes: pozas turquesas, paredes de roca vertical y un sendero excavado en la piedra

Una de las actividades más populares en Asturias por su impresionante y montañoso paisaje son las rutas de senderismo, un itinerario a pie a través de caminos, senderos y vías tradicionales situadas principalmente en entornos naturales. La Federación de Deportes de Montaña del Principado de Asturias tiene marcadas y mantenidas más de 200 rutas oficiales, donde podrás disfrutar desde grandes recorridos, pequeños recorridos hasta senderos locales. Si sois amantes de las rutas y además, habéis hecho varias rutas por el norte de España, habréis escuchado hablar de la Ruta de Cares, uno de los senderos más populares y espectaculares de los picos de Europa, la senda recorre un impresionante desfiladero que conecta Pancebos con Caín a lo largo de sus 11 kilómetros en total.

Sara Fernández García

Sí que es cierto que aunque te ofrece una de las mejores vistas, también es de las más exigentes sobre todo por su longitud y por la falta de escapatorias, ya que son 24 kilómetros si haces ida y vuelta. Por ello, existen otras opciones mucho más equilibradas y sencillas como es el caso del Desfiladero de las Xanas o La Ruta del Alba, la mejor alternativa ideal para disfrutar en familia y en un entorno mucho más adaptado y cómodo.

Ruta del desfiladero de Xanas / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Villanueva y "El Desfiladero de las Xanas"

En términos geológicos, una garganta es un paso estrecho y profundo entre montañas, con paredes de roca casi verticales. Aunque al escuchar esta descripción se nos venga a la cabeza la Ruta del Cares, no se trata de ella, sino de una ruta ubicada en Villanueva en Santo Adriano, un pueblo de tan solo 200 habitantes situado a apenas 20 kilómetros al suroeste de Oviedo. Villanueva, la acogedora capital de Santo Adriano, es el corazón patrimonial y natural del valle del río Trubia.

Montañas en la ruta de la Garganta de Xanas en Asturias / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Dominando la villa se encuentra su gran tesoro cultural, la iglesia románica de San Romano, construida en la segunda mitad del siglo XII y famosa por sus valiosas pinturas murales interiores. Su ubicación estratégica la convierte en una parada clave de la famosa Senda del Oso y en la puerta de entrada ideal para explorar el protegido Desfiladero de las Xanas. Entre bosques y montañas, el pueblo cobra especial vida en verano durante sus fiestas patronales de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y San Román, el 9 de agosto.

El Desfiladero de las Xanas, con un total de 8 kilómetros, es uno de los cañones de roca más espectaculares de Asturias. Se le conoce como “el Cares en miniatura” porque su recorrido es de apenas 4 kilómetros de subida entre paredes verticales, túneles tallados a pico y bosques de ribera. Su nombre proviene de la mitología asturiana, las xanas eran las ninfas de la mitología asturiana, que según las leyendas, habitan en los ríos y manantiales del valle.

El Dato En 2002, recibió el título de Monumento Natural, protegido legalmente por el Principado de Asturias debido a sus altos valores geológicos, paisajísticos y ambientales.

A lo largo de esta ruta, podrás conocer un poco más sobre su patrimonio etnográfico y religioso como la Iglesia de San Antonio, un pequeño templo de arquitectura rural, situado al final de la ruta u hórreos tradicionales, que eran construcciones de madera sobre pilares destinadas al grano, típicas del paisaje asturiano. Es tradición terminar la subida a pie en la aldea de Pedroveya comiendo un menú tradicional asturiano como una buena fabada o arroz con leche en la famosa Casa Generosa o en restaurantes locales de la zona.

Fabada asturiana / Istock / imv

La Ruta del Alba, otra de las mejores alternativas

Otras de las mejores alternativas es la Ruta del Alba, también conocida como Foces del Llaímo, es una de las caminatas más famosas y accesibles de Asturias, se encuentra dentro del concejo de Sobrescobio, con punto de inicio en la aldea de Soto de Agueria. Es conocida por su gran espectáculo del agua, donde discurre junto con el curso del río Alba, regalando un paisaje de pozas de agua turquesas y cristalinas con pequeñas cascadas y la gran Cascada del Alba al final de la ruta. Los primeros 5 kilómetros son perfectos para los más pequeños, ya que es una pista asfaltada y prácticamente llana antes de adentrarte en la garganta rocosa.

El Dato La Ruta del Alba es la caminata más accesible, famosa y transitada de todo el Parque Natural de Redes, una de las grandes joyas naturales de España y el espacio protegido más importante del centro-oriental de Asturias, declarado como Reserva de la Biosfera por la Unesco.

El Camino no es una simple senda normal, era la antigua vía por la que se evacuaba el mineral de hierro extraído de la Mina del Carmen. Aún puedes ver los antiguos cargaderos de mineral, el campurru y restos de la infraestructura. Una curiosidad es que, al terminar la ruta es muy habitual comer en las tabernas de Soto de Agüeria o visitar centros cercanos como la Casa del Agua en Rioseco o el Museo de la Madera en Veneros.