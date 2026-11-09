Lo siento Hallstatt, pero el pueblo de montaña más bonito de Europa está en España: un castillo del siglo XV, calles de pizarra y el mayor lago glaciar de la Península a 15 minutos

En junio de 1930, Miguel de Unamuno llegó a San Martín de Castañeda, una aldea zamorana asomada a un lago de montaña. Le habían contado que bajo aquellas aguas había un pueblo hundido, Valverde de Lucerna, y desde el viejo monasterio escribió un poema que empieza así: "San Martín de Castañeda, espejo de soledades". Ese mismo año escribió 'San Manuel Bueno, mártir', y el pueblo sumergido acabó siendo el escenario de la novela.

Hallstatt , Austria / Istock

Hallstatt, en Austria, se ha hecho famoso en medio mundo por una imagen parecida, la de unas casas junto a un lago encajado entre montañas, y hoy vive desbordado de visitantes. Al lago de Unamuno, en Puebla de Sanabria, llega bastante menos gente. A pocos kilómetros, sobre un cerro, lo espera una villa con castillo, murallas y tejados de pizarra.

Adriana Fernández

Por la Rúa, hasta la plaza

La villa está en el noroeste de Zamora, casi en la raya con Galicia y Portugal, entre los ríos Tera y Castro, y hay documentos que la citan ya en el siglo VI. El casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, ocupa lo alto del cerro. Se sube andando por la calle de la Rúa, empedrada y en cuesta, entre casas de piedra con escudos en la fachada y tejados de pizarra.

Callejuelas de la ciudad medieval de Puebla de Sanabria en Zamora / Istock / v

Arriba está la plaza Mayor, con los dos edificios de más peso de la villa uno frente al otro. Por un lado, el Ayuntamiento, de tiempos de los Reyes Católicos, se presenta como una construcción sobria, con dos plantas de soportales y un torreón a cada lado que la enmarca.

Iglesia de Santa María del Azogue al fondo, Puebla de Sanabria / Istock

Enfrente de este queda la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, levantada en sillería de granito y cubierta a dos aguas con pizarra, la misma piedra oscura de los tejados del pueblo. El templo se empezó a construir a finales del siglo XII, y del original románico solo quedan los muros y la portada. En ella se dibujan figuras de época, y en los capiteles se distinguen Adán y Eva tentados por la serpiente.

Ermita de San Cayetano, Puebla de Sanabria / Istock

Cambiando a estilo gótico se expone el crucero y el ábside poligonal, reforzado con contrafuertes, y bóvedas de crucería estrellada. Pero la distinción la marca la torre, alta y muy visible desde la villa, que no acaba de encajar con la sencillez de la iglesia original. Siguiendo con la imaginería religiosa, junto a esta primera iglesia se levanta una segunda, la capilla de San Cayetano, que guarda tras su fachada barroca los pasos de Semana Santa.

En lo que respecta a los alrededores la muralla, de los siglos XII y XIII, llegó a cerrar unas ocho hectáreas, de los que hoy se mantienen en pie algunos tramos junto al castillo, caminables.

El Macho

Asomado al valle del Tera, el castillo, original fortaleza y palacio, despunta sobre el cerro. Su estructura es de planta cuadrada y lo rodea una barrera de cubos semicirculares y cámaras abovedadas que da paso al patio de armas. Desde fuera la fachada, austera y sobria, mira al río salpicada de ventanas y un balcón semicentrado como único ornamento.

Castillo de Puebla de Sanabria en Castilla y León / Istock

En el centro se levanta "El Macho", la torre del homenaje, casi cuadrada y de varias plantas defendidas con un puente voladizo. Ella es la imagen del pueblo, silueta de referencia que identifica a Puebla de Sanabria mucho antes de cruzar sus muros.

Hoy su interior alberga la oficina de turismo, acceso a la muralla y la torre, y junto a esta, a escasos metros, espera la historia popular de la localidad con un pequeño museo que expone gigantes y cabezudos de hasta 170 años.

La iglesia de Santa María del Azogue y la Ermita de San Cayetano en el pequeño pueblo de Puebla de Sanabria / Istock

El lago de Unamuno

La leyenda que oyó Unamuno sigue contándose igual. Un peregrino llegó a Valverde de Lucerna pidiendo limosna y solo le atendieron unas mujeres que estaban cociendo pan. Era Jesucristo. Les dijo que subieran al monte, clavó su bastón en el suelo y el agua cubrió el pueblo. En la novela, los vecinos aseguran oír sus campanas bajo el lago la noche de San Juan.

Lago de Sanabria, Parque Natural del Lago de Sanabria, Puebla de Sanabria / Istock

Con unos tres kilómetros de largo, kilómetro y medio de ancho, es el mayor lago glaciar de la Península Ibérica y se registra que su profundidad alcanza los 51 metros. Hoy es Parque Natural, junto a las sierras que lo recogen, y en el entorno habitan lobos, corzos, nutrias y águilas.

San Martín de Castañeda, Zamora / Istock

Para ver el lago como él lo vio hay que subir a San Martín de Castañeda. El monasterio lo fundaron a principios del siglo X monjes llegados de Córdoba, y siglos después pasó a manos del Císter. Hoy acoge el centro de interpretación del parque. Su iglesia, de tres naves, conserva sobre la puerta un friso en el que San Martín parte su capa para dársela a un pobre.