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Lo siento Caminito del Rey, pero la ruta de senderismo más espectacular de España está en Teruel: cruza un laberinto de torres de barro rojo

A las puertas de Teruel capital hay un cañón de arcilla roja que pocos conocen todavía. Ni pasarelas ni cables de acero: aquí manda el color de la tierra.

Conocido como el &quot;Cañón del colorado español&quot;, es una de las moles más impresionantes de la provincia.

Conocido como el "Cañón del colorado español", es una de las moles más impresionantes de la provincia. / Istock

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Álvaro Martínez Fernández

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Torres de barro rojo se levantan una tras otra, tan juntas que parecen un laberinto tallado a mano. Caminar entre ellas desconcierta un poco, porque nada en el paisaje recuerda a lo que uno espera encontrarse a media hora de una capital de provincia española.

La ruta circular de 5,4 kilómetros que atraviesa el "cañón del Colorado español": fortalezas románicas excavadas en piedra en medio de un Monumento Nacional y "el cordero lechal más exquisito del mundo"

La ruta circular de 5,4 kilómetros que atraviesa el "cañón del Colorado español": fortalezas románicas excavadas en piedra en medio de un Monumento Nacional y "el cordero lechal más exquisito del mundo"

Sara Fernández García

El lugar tiene nombre oficial y nombre de andar por casa. Rambla de Barrachina es como aparece en los mapas; Cañón Rojo es como lo llama quien ya lo ha pisado. Está al suroeste de Teruel capital, accesible desde la carretera de Cuenca, muy cerca de una ciudad que ya merece la visita por su propio casco mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad. Con un poco de organización, las dos visitas caben en el mismo viaje.

Desierto de la Rambla de Barrachina

Desierto de la Rambla de Barrachina / Istock

Un milagro de la naturaleza

El rojo viene del óxido de hierro que impregna las arcillas y margas del Neógeno de toda la zona. El viento y las lluvias torrenciales, típicas de este rincón de Teruel, han ido desgastando el terreno durante millones de años hasta dejar torres, cárcavas y paredes escarpadas.

Las partes más duras de la roca resisten en forma de columna; el resto cede. De ahí sale el laberinto. Cada recodo del sendero cambia la perspectiva por completo, y eso explica por qué la ruta no se parece a casi nada de lo que suele pisarse en España.

Desierto de la Rambla de Barrachina

Desierto de la Rambla de Barrachina / Istock

Frente a frente con el Caminito

El Caminito del Rey lleva años siendo la referencia cuando se habla de ruta espectacular en España, con sus pasarelas sobre el desfiladero de los Gaitanes. El Cañón Rojo va por otro camino, literalmente: aquí no hay vértigo de altura ni cable de seguridad, sino la sensación de haber aterrizado en un desierto de Arizona o Colorado sin salir de Teruel.

Paredes del Cañón del Colorado

Paredes del Cañón del Colorado / Istock / Luciano Mortula

El recorrido principal ronda los 4 kilómetros de ida, ampliable hasta los 8 si se enlazan los miradores adicionales que se asoman sobre el conjunto de torres rojizas. El sendero es estrecho y el terreno pide atención más que las piernas, y cada mirador muestra una cara distinta del cañón.

Vista aérea del entorno

Vista aérea del entorno / Istock

Cómo llegar y cuándo evitarlo

Desde Teruel capital se llega en pocos minutos por la carretera de Cuenca, así que el plan de mañana cañón, tarde casco histórico (o al revés) funciona sin complicarse la vida. La ruta no tiene una dificultad técnica alta, pero sí un aviso que conviene tomarse en serio: apenas hay sombra en todo el recorrido.

Centro urbano de Teruel

Centro urbano de Teruel / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Varios senderistas que ya la han hecho avisan de evitar las horas centrales del día en verano, cuando el calor en un terreno tan expuesto puede complicarse de verdad. Mejor ir a primera hora de la mañana, o directamente dejarlo para primavera u otoño. Y llevar agua de sobra, porque en este cañón no hay dónde resguardarse.

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Para cerrar el día, Teruel capital tiene buena oferta gastronómica donde recuperarse de la caminata, con el jamón de Teruel como bandera de la zona.

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