Lo siento Alemania, el castillo más bonito del mundo está en España: sobre una colina rocosa, rodeado por dos ríos, con imponentes torreones de pizarra y silueta de película Disney

Hay pocos castillos con una silueta tan reconocible como la de esta fortaleza medieval que bien podría estar en Alemania o en cualquier otro país europeo. Pero no, está en España, concretamente en Segovia, construido sobre un promontorio rocoso en el extremo occidental del centro histórico de la ciudad, entre los valles de los ríos Eresma y el Clamores. Es el icónico y reconocible Alcázar de Segovia.

La silueta de esta fortaleza es una de las más reconocibles. / Istock / SCStock

Se trata de un castillo que combina fortaleza medieval con palacio real, muy ligado este último aspecto a las transformaciones de los siglos XV y XVI. Y si decimos que se trata de un castillo de cuento se debe, en buena parte, a una de sus singularidades más reconocibles de su aspecto: sus torres con tejados cónicos de pizarra. Es esa silueta, casi de ilustración infantil, la que ha hecho que se relacione repetidamente con los castillos de Disney.

Adriana Fernández

Un castillo de película Disney

El Alcázar de Segovia es uno de los castillos que se suelen citar como inspiración visual para Disney, un dato que la propia compañía reconoció como cierto (por fin) en 2023, confirmando las sospechas que se venían teniendo desde hacía tiempo y que consolidan el rumor de que el castillo de Blancanieves está inspirado directamente en el Alcázar de Segovia.

Uno de los edificios más icónicos de Segovia. / Istock

La historia que hay detrás es maravillosa. Se sabe que Walt Disney emprendió un viaje por Europa en 1935 en busca de inspiración para llevar a cabo el que sería su primer largometraje animado, ‘Blancanieves’, inspirada en el cuento de los hermanos Grimm y que, sin saberlo, marcaría el inicio de una de las mayores industrias del cine. No es exagerado entonces decir que está considerada un hito en la historia de la animación, y Segovia tiene mucho que ver.

No se sabe a ciencia cierta si Disney se plantó en persona en Segovia o si se inspiró en documentos gráficos que le enviaron del Alcázar (que por aquel entonces ya estaba declarado Monumento Histórico Nacional) pero lo que sí se ha confirmado es que fue la inspiración para el castillo de Blancanieves, tanto en términos de arquitectura como en ubicación, con su silueta dominándolo todo en lo alto de un promontorio rocoso entre ríos.

Fortaleza, palacio y prisión

Además de castillo o fortaleza, el Alcázar de Segovia fue un auténtico palacio real, aunque es verdad que no nació como el palacio de cuento que vemos hoy. Se construyó en época medieval, durante el reinado de Alfonso VI tras la conquista cristiana de Segovia; según los historiadores, a comienzos del siglo XII ya hay documentada una fortificación en el lugar donde hoy está el Alcázar.

Empezó siendo una fortaleza estratégica gracias a su posición defensiva, pero el Alcázar tenía algo más que lo convirtió en un caramelito para los monarcas: estaba cerca de los grandes cotos de caza de la Sierra. Eso hizo que se convirtiera en una de las residencias favoritas de los diferentes Reyes de Castilla.

Fue una de las residencias favoritas de los monarcas de Castilla. / Istock

Una silueta de cuento

Durante siglos, cada uno de los monarcas que pasaron por allí la fueron transformando en su residencia real, lo que le llevó a sufrir esa metamorfosis, pasando de castillo defensivo a palacio. El cambio más notable es el que vivió con Felipe II, artífice de su silueta icónica: fue el monarca que transformó radicalmente su aspecto exterior en el siglo XVI, incorporando los característicos tejados de pizarra que hoy asociamos inmediatamente con el edificio. Una imagen que, lejos de ser medieval, tiene mucho más de renacentista.

Una silueta de cuento renacentista. / Istock / JON CHICA

Años más tarde, con el desplazamiento de la Corte hacia Madrid, el Alcázar perdió importancia como residencia real, un acontecimiento que convirtió a este majestuoso edificio en prisión durante los siglos XVII y XVIII. Después, en 1764, Carlos III instaló allí el Real Colegio de Artillería, una institución fundamental para la historia militar y científica española.

Hoy en día presume de ser un edificio declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional (lo que viene siendo Bien de Interés Cultural) y de hecho es uno de los monumentos españoles que reciben más afluencia de visitantes, con una cifra que supera los 727 000 en 2024. Forma parte del conjunto histórico de la ciudad vieja de Segovia, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 junto con su Acueducto. No visitarlo, sería un delito.