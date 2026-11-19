La Siberia rusa ocupa aproximadamente el 76% del territorio del país, con una extensión de trece millones de kilómetros que hace muy difícil aunar características. Los paisajes son muy variados, aunque suelen ser planicies con poca vegetación al norte y bosques al sur. Pero lo que sí hay en toda la región son temperaturas extremas, con hasta -50° C en invierno, y aislamiento. Esto es algo de lo que comparte con La Siberia extremeña.

Esta comarca, ubicada al noreste de la provincia de Badajoz, debe su nombre a varias razones que se han ido delimitando a lo largo de los siglos. El parecido de los paisajes o el frío extremo no son ejemplo, sin embargo, el aislamiento y la falta de comunicaciones sí. En el siglo XIX era una zona despoblada e incomunicada, y la región rusa estaba bastante de moda por la construcción del tren transiberiano, así que es bastante probable que viniera de ahí.

Martín Álvarez

La mayor extensión de costa de interior

Al contrario que las extensas llanuras vacías de Rusia, La Siberia extremeña es la comarca que más costa de interior presenta de toda España. Esto es debido a los grandes embalses formados por los ríos Guadiana y Zújar: Cíjara, Puerto Peña, Orellana, Zújar y La Serena. Tal es su relevancia, que está declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, gracias también a la presencia de 170 especies de aves, como grullas, buitres negros y cigüeñas negras.

El embalse de Cíjara en Badajoz / Istock / ABBPhoto

En algunos de estos embalses hay playas de interior adaptadas al baño. Entre todas ellas, destacan tres que cuentan con Bandera Azul: Peloche a orillas del embalse de Puerto Peña, en el pueblo de Herrera del Duque; Puerto Peña en el mismo embalse, en Talarrubias; y Los Calicantos en el de Orellana en Casas de Don Pedro. Nada tienen que envidiar a las playas de la costa propiamente dicha, de hecho al contrario, puesto que suelen ser mucho más tranquilas.

El embalse de Orellana tiene playa con Bandera Azul / Istock / Wirestock

En total son cinco ecosistemas los que conviven en La Siberia extremeña: bosque y matorral mediterráneo en sierras y montes, dehesas con encinas y alcornoques, humedales y sus cinco embalses, zonas esteparias y pastizales y zonas de cultivos tradicionales y regadíos. En ellos habitan animales de razas autóctonas, como la gallina extremeña, el burro andaluz, la cabra retinta, el pavo de la dehesa, el mastín o la oveja merina negra.

Los pueblos de La Siberia

Además de los impresionantes paisajes, la principal seña de identidad de La Siberia, hay unos pocos pueblos que también resultan bastante interesantes. Una de las puertas de entrada es Tamurejo, el pueblo donde se despliega la dehesa como uno de los ecosistemas más equilibrados del planeta. Tiene solo 190 habitantes y está en el límite con Ciudad Real. Cerca está Garbayuela, con un Monumento a la Mujer Extremeña en honor a su fortaleza.

Es un territorio donde no hay más de siete habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que desde antaño, tanto mujeres como hombres debían salir a trabajar en los bosques. Si cruzamos el río Guadalemar, llegamos a Siruela, antigua capital de La Mesta, la institución ganadera que dominó la economía de España durante varios siglos. Destaca también Herrera del Duque, con un castillo ligado a la Orden de Alcántara, aunque más conocido por su playa.

El pueblo siberiano de Helechosa de los Montes / Istock / Jose Ramiro Laguna

Talarrubias tiene el apodo de la "Atalaya Rubia", y es una de las puertas de entrada para explorar la enorme extensión de costa de interior de La Siberia. Así como Helechosa de los Montes o Casas de Don Pedro, que se ha situado en el mapa en el último año gracias al grupo Sanguijuelas del Guadiana, de música indie folk, rock y electrónica, y originarios de allí. Solo con escucharles hablar de su pueblo y su comarca, uno se hace una idea de lo bella que es.