Sevilla, elegida una de las mejores ciudades de Europa en 2026: por qué el ranking destaca que "es fácil de amar"

"Málaga, puerta de entrada urbana a la Costa del Sol española, ofrece 16 playas espectaculares a un ritmo veraniego excepcional. Su animada vida nocturna, donde el vermut es protagonista, se mantiene en lo más alto de nuestro ranking (n.º 36), al igual que su oferta gastronómica (también en el puesto 36), que conquista paladares internacionales con paella, aceitunas exquisitas y latas de sardinas", ha añadido al respecto.