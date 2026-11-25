En la primavera de 1837, el botánico suizo Edmond Boissier recorría las sierras del sur de Andalucía en busca de plantas que nadie hubiera descrito cuando, en las laderas que miran al norte, encontró un abeto que no se parecía a ningún otro de Europa. Tenía las hojas cortas y rígidas, y salían de alrededor de la rama como las púas de un erizo, formando bosques cerrados y oscuros en mitad de un paisaje de encinas y alcornoques. Al año siguiente lo presentó a la ciencia con el nombre de Abies pinsapo, y hoy se sabe que es una reliquia de la Era Terciaria, un superviviente de los bosques que cubrían el Mediterráneo antes de las glaciaciones.

Imponente vista de la Siera de Grazalema, en Andalucía / Istock / Andreas Prott

Aquel abeto fue la principal razón por la que, el 22 de enero de 1977, la Unesco declaró la Sierra de Grazalema Reserva de la Biosfera, la primera de España junto con Ordesa-Viñamala, y con ello, la Junta de Andalucía la protegió como Parque Natural. Sus más de 53.000 hectáreas se reparten entre el noreste de Cádiz y el noroeste de Málaga, en el extremo occidental de la cordillera Bética, y reúnen catorce pueblos blancos, a través de uno de los macizos kársticos más espectaculares del país y el punto de la península donde más llueve.

Sara Fernández García

El pinsapar, un bosque de antes de las glaciaciones

Ese bosque existe gracias a la lluvia. Las nubes que llegan del Atlántico chocan contra las primeras montañas de la sierra y descargan buena parte de su humedad en las cumbres que, se ha calculado, reciben más de 2.000 litros por metro cuadrado al año de media, la cifra más alta de la península. Esa lluvia, sumada a la altitud y a la orientación de las laderas, ha permitido que en la umbría de la Sierra del Pinar sobreviva uno de los mejores pinsapares de Andalucía, el bosque más emblemático de la reserva y su verdadera seña de identidad.

Para recorrerlo hay que mentalizarse para un paseo. El sendero clásico sale de Benamahoma y atraviesa el pinsapar a lo largo de unos 7 kilómetros, con unos 400 metros de desnivel, en la misma sierra donde se levanta el Torreón, que con 1.648 metros es el techo de la provincia de Cádiz. Por estar en zona de reserva, la ruta exige una autorización previa del parque, que se solicita en el centro de visitantes de El Bosque y conviene pedir con antelación, pero todo merece la pena a cambio de unas visats tan espectaculares como únicas, en un paisaje histórcio. El pinsapar comparte la sierra con encinares, alcornocales y quejigares, y en sus roquedos crece la amapola de Grazalema, una flor que solo vive aquí en toda la península.

La Sierra del Pinar se eleva sobre el pueblo de Grazalema, España, uno de los Pueblos Blancos de la región andaluza. / Istock

La Garganta Verde y los pueblos blancos

El agua que alimenta el pinsapar también ha esculpido la roca. La sierra es de naturaleza caliza, y la lluvia ha ido disolviéndola durante miles de años hasta abrir simas, cuevas y desfiladeros, entre ellos el complejo Hundidero-Gato, uno de los sistemas de galerías subterráneas más extensos de Andalucía, y la Garganta Verde, un cañón con paredes de hasta 400 metros de desnivel. En sus cortados anida una de las colonias de buitres leonados más numerosas de Andalucía y para descurbirlo, deberás tomar la carretera que une Zahara de la Sierra con Grazalema, pero recuerda, este tramo también requiere permiso, con un cupo diario limitado para no molestar a las aves.

Vista aérea de las rocas en Zahara de la Sierra y el lago del embalse de Zahara-El Gastor - Zahara de la Sierra. / Istock / Diego Grandi

Alrededor del parque se reparten los pueblos que dan nombre a la Ruta de los Pueblos Blancos. Grazalema, a más de 800 metros de altura y a los pies del peñón que lleva su nombre, conserva su tradición textil y sus mantas de lana hechas en telar. Zahara de la Sierra se asoma desde lo alto de un cerro coronado por una torre nazarí sobre el embalse que lleva su nombre, y en Villaluenga del Rosario, el municipio más alto de la provincia, se elabora el queso payoyo, de cabra de raza autóctona; y entre unos y otros quedan Benaocaz, Ubrique, El Bosque y, ya en la vertiente malagueña, Montejaque y Benaoján, a las puertas de la cueva de la Pileta, con pinturas rupestres paleolíticas.