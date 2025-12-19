De la Seu d'Urgell a Figueres: montañas pirenaicas, playas mediterráneas y huellas de Dalí en esta ruta que recorre lo más desconocido de Cataluña

La ruta continúa hasta Ribes de Freser, donde el tren cremallera asciende a la Vall de Núria. Allí, el santuario y la imagen de la Virgen se enmarcan en un anfiteatro natural de prados y un hermoso lago, con senderos y actividades familiares durante todo el año. De regreso, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon y Beget conservan un monasterio del siglo XII y balcones de madera y puentes de piedra; y en Castellfollit de la Roca, un acantilado basáltico se alza como mirador hacia los volcanes que aguardan en la siguiente etapa.