Septiembre en un Pueblo Mágico de España: devoción y feria en la campiña cordobesa

En las casetas, el olor de la cocina tradicional se mezcla con las sevillanas y las risas. Familias y amigos se reúnen alrededor de la mesa y la pista de baile, mientras los más pequeños disfrutan de las atracciones. Como en la festividad de la Virgen, esta es también una fecha en la que muchos hijos del pueblo regresan para reencontrarse con su gente. La coincidencia de ambas fiestas convierte a septiembre en un mes único en este Pueblo Mágico de España. La solemnidad de la procesión y la euforia de la feria no se contraponen, sino que se complementan y muestran la riqueza cultural de la localidad, capaz de vivir con la misma intensidad la fe y la alegría.