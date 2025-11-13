El sendero perfecto para visitar en otoño está a menos de una hora de Madrid: una de las joyas ocultas de la Sierra de Guadarrama

Sin embargo, el recorrido es una de las rutas más sencillas y bonitas de Segovia. Solo tiene unos 3 km de longitud en total y puede completarse en una hora y media, por lo que resulta ideal para familias o excursionistas con poca experiencia. Además, en días claros, el mirador ofrece una panorámica magnífica del valle del río Moros y de las llanuras castellanas que se extienden hacia el horizonte.