El sendero más impresionante de Europa está en España y fue durante años "el más peligroso del mundo": tiene pasarelas sobre un abismo, es un antiguo fondo marino y pasa sobre un río

A lo largo del recorrido, el Caminito del Rey pasa por rincones de una belleza única, los cuales ofrecen unas panorámicas que se quedan gravadas en la mente de aquellas que las ven para toda la eternidad. Es el caso de las pasarelas que salvan el tramo del camino que transcurre por el Desfiladero de los Gaitanes; son apenas 10 metros los que separan ambas paredes del desfiladero, por lo que además de impresionante, en este trozo el camino se convierte en toda una aventura. Una vez superadas estas pasarelas, el camino sigue hacia adelante, descubriendo a los senderistas rincones como las Marmitas o Combutas, túneles y pasos subterráneos, o restos arqueológicos pertenecientes a la época en que el entorno fue un fondo marino.