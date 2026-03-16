El sendero más impresionante de Europa está en España y fue durante años "el más peligroso del mundo": tiene pasarelas sobre un abismo, es un antiguo fondo marino y pasa sobre un río
Actualmente se está instalando en esta ruta el que será el puente colgante más largo de España.
Entornos bonitos y espectaculares los hay por todos lados, y es que tenemos la suerte de vivir en un país que goza de tener un territorio de lo más variopinto, con parajes llanos atravesados por ríos o lagos, altas montañas que parecen acariciar las nubes, o playas y acantilados bañados por las maravillosas aguas que rodean gran parte de los límites fronterizos.
De entre todos estos hay un lugar en la provincia de Málaga de una belleza tal que parece estar sacado directamente de las páginas de una historia de fantasía, con senderos que bordean embalses, recorren bosques y atraviesan puentes, todos ellos rodeados de un ambiente de lo más especial.
Más de un siglo de historia
Entre las serranías de Ronda y Antequera, el Desfiladero de los Gaitanes es un entorno lleno de maravillas y tesoros naturales, donde a lo largo del último siglo se ha desarrollado un importante conjunto de infraestructuras hidráulicas para la producción de energía eléctrica, las cuales están conectadas entre ellas a través de un espectacular sendero conocido como el “Caminito del Rey”, que recibe su nombre del rey Alfonso XIII, quien en 1921 se desplazó hasta el lugar para inaugurar oficialmente el camino.
Construido entre los años 1901 y 1905, el Caminito del Rey es lo que se conoce como una senda aérea, pues está construida en las paredes del desfiladero, gracias a pasarelas y puentes que salvan barrancos, desfiladeros y aperturas en las rocas del lugar. Su trazado comienza en el término municipal de Ardales y concluye en El Chorro, recorriendo una longitud total de 8 kilómetros que atraviesan el municipio de Antequera y en muchos tramos se suspende a una altura de 100 metros sobre el río.
Un recorrido mágico
Antes de empezar a recorrer la senda hay que presentarse al Centro de Recepción de Visitantes, donde recibirás toda la información que necesites acerca del trazado del camino; en el caso de que hayas reservado una visita guiada de la ruta, es en el Centro de Recepción donde te encontrarás con el guía que se te haya asignado.
Son varios los puntos que dan acceso al Caminito del Rey, los cuales dan inicios a tramos de diferentes longitudes adaptados a todo tipo de senderistas. Para los más expertos y atrevidos, el punto de partida por antonomasia se encuentra en la zona más al norte del pantano del Conde de Guadalhorce, mientras que el final se ubica junto a la presa de El Chorro.
A lo largo del recorrido, el Caminito del Rey pasa por rincones de una belleza única, los cuales ofrecen unas panorámicas que se quedan gravadas en la mente de aquellas que las ven para toda la eternidad. Es el caso de las pasarelas que salvan el tramo del camino que transcurre por el Desfiladero de los Gaitanes; son apenas 10 metros los que separan ambas paredes del desfiladero, por lo que además de impresionante, en este trozo el camino se convierte en toda una aventura. Una vez superadas estas pasarelas, el camino sigue hacia adelante, descubriendo a los senderistas rincones como las Marmitas o Combutas, túneles y pasos subterráneos, o restos arqueológicos pertenecientes a la época en que el entorno fue un fondo marino.
Actualmente, se está trabajando en la instalación del que será el puente colgante más largo de toda España; se tratará de una pasarela metálica de una longitud de 110 metros y situada a una altura de 50 metros sobre el río, la existencia de la cual nace a raíz del proyecto de ampliación del camino y la mejora de la seguridad en la parte final del recorrido.
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