El sendero más espectacular de España es apto para todos los públicos y se hace a través de una pasarela que serpentea entre montañas

Las primeras pasarelas que aparecen son de madera y descienden entre la Peña Castibián y los Muros de la Colegiata. Después aparecen siete tramos de pasarelas que facilitan el descenso hasta el río. Pero antes hay que disfrutar del trayecto, contemplando algunas maravillas como el Barranco de la Fuente, que se caracteriza por sus covachos y vegetación; o la Cueva de Picamartillo, al margen izquierdo del río y frente a la desembocadura del barranco.