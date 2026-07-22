El sendero español que da la vuelta entera a una isla: 185 kilómetros de camino histórico entre calas vírgenes, faros de postal y paisajes volcánicos que son Reserva de la Biosfera
Como en los grandes viajes, lo importante no es llegar a un destino, sino lo que pasa por el camino.
Este es uno de los senderos costeros más singulares de toda Europa. Y no solo porque esté en la preciosa isla de Menorca, sino porque recorre todo su perímetro a lo largo de unos 185 kilómetros que se pueden dividir en hasta 20 etapas. Como sucede con los grandes viajes, lo importante no es llegar a un destino, sino lo que pasa por el camino, entre playas y calas vírgenes, acantilados, barrancos, bosques mediterráneos y humedales.
El Camí de Cavalls permite caminar rodeando toda la isla de Menorca en un trazado que tiene su origen en el siglo XIV: es como un viaje a aquella época en la que la isla era un caramelito para piratas e invasores que llegaban por alta mar y la Corona de Aragón ordenó a los menorquines la defensa de la isla. Se les instaba a tener un caballo siempre a punto para salir a vigilar. Una historia que explica el curioso nombre de este sendero, aunque no es la única.
Una ruta creada en tiempos de piratas
Según los historiadores, mucho más prudentes, la información más sólida aparece algunos siglos más tarde, alrededor del siglo XVIII, cuando británicos y franceses (que ocuparon Menorca en diferentes épocas) utilizaron el sendero para ‘patrullar’, algo así como una vía militar que constaba de torres de vigilancia, fortalezas y puestos de observación.
Sea como sea, hoy el Camí de Cavalls es una excusa perfecta para disfrutar de la isla de Menorca a pie, contemplar los diferentes paisajes que ofrece desde dentro y comprobar la diferencia real que existe entre el norte y el sur de Menorca, tan radicalmente opuestas, que es como si fueran dos islas en una.
Esa es, precisamente, una de las mayores sorpresas para quien realiza este sendero, descubrir el contraste que existe entre el norte y el sur de Menorca: mientras que la costa norte es agreste y salvaje (con roca rojiza, acantilados, viento y un paisaje casi lunar), la costa sur es más mediterránea (pinares, barrancos y las famosas calas de arena blanca y aguas turquesas).
La isla declarada Reserva de la Biosfera
El hecho de que Menorca sea una isla declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO es otra de las razones que hacen que el Camí de Cavalls sea tan especial. Un reconocimiento concedido en 1993 por la extraordinaria conservación de sus ecosistemas y por el equilibrio histórico entre la actividad humana y el medio natural.
El Camí de Cavalls atraviesa o bordea excepcionales espacios como los humedales del Parque Natural de s'Albufera des Grau, uno de los ecosistemas más importantes de Baleares; sistemas dunares y playas vírgenes, acantilados costeros con colonias de aves marinas. barrancos y pinares del sur de la isla, áreas marinas protegidas y paisajes prácticamente intactos. Y muchos faros: puede que el más bonito sea el de Favàritx, una joya modernista inaugurada en la costa norte en 1922.
Es una de las pocas rutas de larga distancia en Europa donde se puede caminar alrededor de una isla entera manteniéndose casi siempre dentro de un territorio reconocido internacionalmente por su valor ambiental. Eso hace que, aunque no sea el único sendero que da la vuelta completa a una isla, sí que es uno de los más famosos, antiguos y mejor conservados.
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