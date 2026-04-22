Este sendero costero de 10 kilómetros es la envidia del Mediterráneo: recorre una Reserva de la Biosfera entre calas de color turquesa, torres de vigilancia pirata y chiringuitos de lujo donde comer los mejores arroces del mundo

Repletas de belleza e historia, las islas del Mediterráneo esconden auténticas maravillas de la naturaleza. Para poder apreciar estas joyas naturales, tampoco hace falta irse demasiado lejos, ya que las mismas Baleares albergan algunos de los paisajes más bonitos que podemos encontrar a lo largo y ancho del Mediterráneo, además de tener pueblos tan encantadores que parecen sacados directamente de un cuadro.

La Cala del Pilar es una de las playas más impresionantes de la isla de Menorca / Istock / tane-mahuta

Uno de los entornos más impresionantes del archipiélago balear se extiende en la parte nororiental de la isla de Menorca, la cual fue declarada Reserva de la Biosfera en 1993. Me refiero al Parque Natural de s’Albufera des Grau, el cual presenta una gran diversidad de ambientes naturales, tanto terrestres como marinos, y en el que habitan una amplia variedad de especies animales y vegetales.

Adriana Fernández

Un camino histórico

Utilizado por los habitantes de la isla desde principios del siglo XIV, cuando el rey Jaime II ordenó a los caballeros de esos tiempos mantener un caballo armado para la defensa de la isla y sus habitantes, el emblemático Camí de Cavalls (Camino de Caballos en castellano) recorre todo el litoral de la isla, alcanzando así una longitud de unos 185 kilómetros, los cuales se dividen en 20 etapas.

Perfectamente señalizadas, cada una de las etapas recorre un tramo concreto del litoral menorquín, pasando tanto por poblaciones destacadas como Maó o Ciutadella, como por hermosas calas y zonas rurales que mantienen el mismo espíritu de toda la vida.

El pueblo de Es Castell, ubicado cerca de Maó / Istock / beingbonny

La mejor etapa de la ruta

Si bien la etapa inicial del camino se considera que tiene su punto de partida en la ciudad de Maó, y avanza hacia el norte y en sentido contrario a las agujas del reloj, el tramo más espectacular, y el que más senderistas escogen, es el de la segunda etapa. Partiendo desde el pequeño pueblo de Es Grau, destino de veraneo habitual para los habitantes de Maó y lugar en el que disfrutar de algunos de los mejores arroces del mundo, el camino avanza hasta el cabo de Favàritx, en el que se halla uno de los siete faros que se erigen a lo largo de la costa de la isla.

Un bonito amanecer desde el cabo de Favàritx / Istock / Manel Subirats

Lo que tiene de especial la etapa Es Grau – Favàritx, que tiene una extensión aproximada de 8,5 kilómetros, es que se adentra de pleno en el Parque Natural de s’Albufera des Grau, el núcleo de la reserva de la biosfera que representa Menorca. Además de la Albufera, principal zona húmeda de la isla y un excelente enclave para la observación de aves, en este tramo del camino destacan la Torre de Rambla -una construcción defensiva del siglo XVIII-, el poblado talayótico de sa Torreta, o las calas paradisíacas de Tortuga y Presili.