El sendero más bonito de España según los senderistas: recorre acantilados de infarto y se tarda menos de 4 horas en recorrer

Pero si hay una zona donde pasear es un auténtico deleite es el barrio de Portiellu, el casco histórico. En sus orígenes, allí habitaban pescadores y otros trabajadores humildes, pero poco a poco empezaron a erigirse también palacetes señoriales. De hecho, algunas de sus edificaciones más populares son el Palacio de Prieto Cutre, la Casa de Ardines o el Palacio de los Prieto-Mellado. La escalera de colores, la ermita de guía o el puente del Sella son otros ejemplos del encanto de esta joya asturiana que nadie debería perderse.