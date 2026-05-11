Los senderistas lo tienen claro: la ruta más adictiva de España tiene 14 pasarelas de madera, puentes colgantes, cascadas con tres saltos de agua y un estrecho desfiladero que parece imposible de atravesar

Cuando el tiempo lo permite, calzarse las botas de montaña y poner rumbo al monte es uno de los planes más apetecibles. Y de eso en España sabemos mucho, que para eso contamos con rutas de senderismo para todos los gustos, desde las más espectaculares y vertiginosas, solo aptas para aventureros, a otras más fáciles para hacer en familia.

Es una de las cinco rutas de senderismo más bonitas de España. / Istock

Y de todas ellas, hay una que siempre suele aparecer en el ránking de las cinco rutas de senderismo más bonitas de España. No está en el norte, como muchos estarán pensando ahora mismo, sino en una provincia del sur de la península, en medio de un parque natural visitado por miles de personas anualmente.

Adriana Fernández

Es una de las cinco rutas más bonitas de España

Esta ruta de la que hablamos hoy se encuentra en Andalucía, en el corazón del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Y no es un espacio natural más. Además de ser Reserva de la Biosfera por la Unesco, es la mayor superficie protegida de España, con unas 210.000 hectáreas de valles, montañas y más de 20 pueblos en su interior.

Es también el lugar de nacimiento de los diez ríos más largos de España; el más célebre es el Guadalquivir, pero no es el único: aquí también nacen el Segura (que da nombre al parque) y el río Barbosa, que es precisamente el punto de partida de la ruta que nos ha traído hasta este rincón situado al noroeste de Jaén.

La Iruela, uno de los pueblos más bonitos que hay dentro de este Parque Natural. / Istock

La ruta de senderismo más espectacular de Jaén

La ruta del río Barbosa es una de las más famosas que se pueden hacer en este entorno, como decíamos. Un sendero que va en ascenso hasta el nacimiento del río y que atraviesa el embalse de Aguas Negras y la Laguna de Valdeazores.

Antes de continuar, hay que decir que esta ruta de senderismo atraviesa una zona de alto valor ecológico; de hecho, es la zona con mayor grado de protección de todas las que hay en su interior, por lo que, si se realiza, hay que ser muy precavido con el entorno.

Una zona de especial protección en Jaén. / Istock

La ruta tiene unos 23 kilómetros de ida y vuelta, y por el camino atraviesa uno de los espectáculos montañosos más fascinantes de la zona. Es la cerrada de Elías, un cañón natural que ofrece el que, posiblemente, sea el tramo más escénico y fotogénico de la ruta del río Barbosa.

Para cruzarlo, la ingeniería antigua se sirvió de 14 pasarelas y puentes colgantes de madera sobre río que hoy parecen imposibles de construir con los materiales y herramientas de entonces. Pero ahí siguen.

un entramado de 14 pasarelas y puentes colgantes de madera sobre río. / Istock

El secreto mejor guardado de la ruta

Y no es la única sorpresa de la ruta. Justo antes de llegar al nacimiento del río, a un kilómetro escaso, se encuentra otro de los espectáculos del parque: el salto de los Órganos. Se trata de una caudalosa cascada dividida en dos tramos y más de 60 metros de altura que no te esperas.

Esta es solo una de las cascadas que hay a lo largo de la ruta. / Istock / v

Está justo debajo del embalse del mismo nombre, y es un salto de agua que cae a través de rocas calizas entre el Picón del Haza y el cerro Poyo Cerezo. Para verla en todo su esplendor, lo ideal es visitarla en época de lluvias o de deshielo; de lo contrario, el caudal de la cascada puede verse reducido en épocas de menos lluvias, por la baja acumulación de agua y por el uso del embalse por parte de la central eléctrica.

Sea como sea, la cascada está considerada una de las maravillas naturales más impresionantes de Jaén. Y llegar hasta ella tiene premio, porque en los alrededores se forman pozas naturales de agua cristalina que son una delicia en verano.