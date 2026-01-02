Ni la Senda del Oso, ni el Cares: la ruta de senderismo más espectacular de España está en Palencia y es perfecta para un fin de semana de invierno

A pocos kilómetros de la Tejeda de Tosande se encuentra Cervera de Pisuerga, uno de los pueblos más importantes de la zona y un lugar ideal para alojarse o comer después de la ruta. En invierno, Cervera tiene ese ambiente tranquilo que invita a quedarse; bares con cocina caliente, ambiente y vistas a la montaña; imponente, austera, vigilante. Desde aquí se accede fácilmente a otras rutas, al embalse de Ruesga o a miradores que completan un fin de semana redondo. Es el tipo de pueblo que no pretende gustar a todo el mundo, pero acaba conquistando a quien llega.