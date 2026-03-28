La primera Semana Santa declarada Interés Turístico Internacional de España es de Valladolid: está en la "Ciudad de los Almirantes”, tiene tallas del siglo XVI y un “pardal” anuncia el inicio de su desfile

La forma de portarlos es otro de los elementos que define esta Semana Santa. La mayoría de los pasos no se llevan sobre ruedas, sino que son cargados a hombros por los cofrades que se eligen cada año por orden de lista y tienen que tener entre 18 y 55 años. Formar parte de una cofradía u otra es un tema de herencia familiar, ya que normalmente los padres son los que dan de alta en las hermandades a sus hijos desde bien pequeños.