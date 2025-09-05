Segura de León: septiembre de memoria y emoción
El corazón de la Sierra Suroeste late con más fuerza a partir del 6 de septiembre, cuando Segura de León (Badajoz) honra sus símbolos y celebra unas capeas únicas que convierten su plaza en escenario vivo de identidad y pasión.
El calendario festivo de Segura de León alcanza uno de sus momentos más simbólicos el 6 de septiembre, con el Homenaje a la Tranca. Este sencillo objeto de madera, que en su origen servía para autorizar las capeas, se ha transformado en un icono de tradición y memoria colectiva. El acto es mucho más que un ritual: es un reencuentro entre generaciones, un recordatorio de que las raíces también se celebran.
Orgullo extremeño en la plaza
Dos días después, el 8 de septiembre, la localidad viste sus balcones con la bandera verde, blanca y negra para celebrar el Día de Extremadura. La plaza se llena de vida con juegos populares e infantiles, mientras la música y el ambiente festivo refuerzan ese orgullo de pertenencia que caracteriza a los pueblos que viven sus tradiciones con intensidad.
Conversaciones que dan sentido
La fiesta no es solo bullicio. El 9 y 10 de septiembre tienen lugar las charlas-coloquio sobre las capeas, encuentros que profundizan en la historia, las tradiciones y los retos de futuro de este patrimonio inmaterial. Es un espacio donde la palabra se convierte en memoria compartida y reflexión, reforzando el carácter cultural de estas celebraciones.
El estallido de las capeas
Del 11 al 17 de septiembre llega la gran cita: el Pregón y las Capeas. La Plaza de España se transforma en un coso efímero en el que la emoción estalla cada tarde. Los balcones engalanados, las peñas reunidas, los chiringuitos rebosantes y el murmullo del público crean un ambiente único. La adrenalina sube cuando las reses pisan la arena y la tradición taurina se mezcla con la fiesta popular.
Es una experiencia total: el calor del sol esperando a las vaquillas, el olor de la tierra y la gastronomía casera, los aplausos que se contagian y la música que no cesa. Quien llega como visitante se convierte en protagonista de una celebración que desborda los límites de la plaza para llenar de alegría cada rincón del pueblo.
Más que tradición: identidad
En Segura de León, Pueblo Mágico de España, septiembre no se mide en días, sino en emociones. Cada acto, desde el homenaje a la Tranca hasta el último día de capeas, refuerza el vínculo de la comunidad con su historia. Aquí, la fiesta es identidad y también hospitalidad: nadie se siente forastero cuando las calles vibran al unísono.