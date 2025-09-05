Segura de León: septiembre de memoria y emoción

El calendario festivo de Segura de León alcanza uno de sus momentos más simbólicos el 6 de septiembre, con el Homenaje a la Tranca. Este sencillo objeto de madera, que en su origen servía para autorizar las capeas, se ha transformado en un icono de tradición y memoria colectiva. El acto es mucho más que un ritual: es un reencuentro entre generaciones, un recordatorio de que las raíces también se celebran.