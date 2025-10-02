El segundo Parque Natural más grande de Europa está en España: abarca 23 municipios, es perfecto para otoño y es de los más bonitos del mundo

Esta es la época en la que llegan las bandadas de estorninos a los bosques, la pajarita de las nieves a las ciudades, y el jilguero a los campos. Los pinares igualmente reciben inquilinos, pues reyezuelos, herrerillos y carboneros van a buscar alimento. La ardilla empieza también su época de más ajetreo, llenando sus despensas de provisiones con frutos del bosque. El tejón, por otro lado, se atiborra de comida para conseguir una buena capa de grasa con la que afrontar el invierno.