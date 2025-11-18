El segundo hayedo más grande de Europa está en España: un bosque repleto de leyendas que alberga seres mitológicos únicos

Entre todos los árboles de sus bosques, se dice que la Selva de Irati esconde varios secretos llenos de magia. Es una zona en la que las leyendas están a la orden del día y el entorno las favorece: embalses de aguas cristalinas en las que se reflejan la luna al caer la noche y las hojas de las hayas, colocados de manera estratégica como creando el hogar ideal para seres mitológicos que han sido alimentados por el folclore y la tradición navarras.