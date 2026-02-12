La segunda ciudad con más iglesias del mundo está en España: 125 templos que son un viaje por el gótico, el renacimiento y el barroco

Tras Sevilla, el podio nacional lo completan Madrid, con 84 iglesias católicas, y Valladolid, con 57. En el ámbito local, el caso más singular es el de Antequera, en Málaga: con 33 iglesias para algo más de 41.000 habitantes, se convierte en la localidad española con mayor número de templos por habitante, una concentración que le ha valido el sobrenombre de “ciudad de las iglesias”. Del mismo modo, si el foco se desplaza al románico, Zamora reclama su propio récord: 26 iglesias, de las cuales 22 responden a ese estilo, y conforman uno de los conjuntos mejor conservados de la península.