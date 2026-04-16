La sede de la familia con más títulos nobiliarios de Europa está en Sevilla: tiene patios mudéjares y góticos, la escalera más bella de la ciudad y es escenario de grandes producciones de Hollywood

En estas fechas en las que Sevilla se convierte en el epicentro de Andalucía e incluso del país con su Feria de Abril, solo unos pocos descubren entre sus calles la belleza monumental que hay más allá del Real. Este palacio, aun en manos de la aristocracia y parcialmente abierto al visitante, es una síntesis elegante de estilos que conviven con una naturalidad sorprendente: la herencia clásica, la sensibilidad islámica y el refinamiento renacentista se muestran por cada uno de sus rincones.

Redacción Viajar

Este palacio del siglo XV no solo es uno de los conjuntos residenciales más impresionantes de la ciudad, sino también el escenario donde tradición religiosa y vida aristocrática han convivido durante siglos. Su vínculo con la Semana Santa sevillana le otorga un carácter singular. Según la tradición, fue Fadrique Enríquez de Ribera quien, tras un viaje a Tierra Santa en el siglo XVI, decidió reproducir en Sevilla el recorrido de la Pasión de Cristo. Así nació el primer Vía Crucis de la ciudad, que partía desde este palacio hasta el Templete de la Cruz del Campo, trazando una ruta que aún hoy forma parte del imaginario local... Pero hay mucho más.

Patio Principal de La Casa De Pilatos, Sevilla / Istock / master2

Hogar de nobles y parador de aristócratas de todo el mundo

A día de hoy, recorrer la Casa de Pilatos es adentrarse en una Sevilla más íntima, donde cada detalle, desde un azulejo hasta una bóveda, cuenta una historia de siglos. Un enclave que ha servido como escenario para grandes producciones en Hollywood ('La Peste', 'The Kingdom of heaven' o 'The Crown', entre otras) y como hogar de familias nobiliarias durante décadas. De hecho, la historia de este palacio no se entiende sin su vínculo con la Casa de Medinaceli, una de las grandes dinastías de la nobleza española.

Los preciosos azulejos del suelo de la Casa Pilatos en Sevilla / Istock / master2

Aunque su origen está ligado a los Enríquez de Ribera, las alianzas matrimoniales acabaron integrando este espacio en el vasto patrimonio de los Medinaceli, cuya huella cultural se extiende por buena parte del país. Mecenas del arte y custodios de un legado histórico excepcional, han contribuido a preservar este conjunto como testimonio vivo de una época en la que el poder también se expresaba a través de la belleza. A lo largo del siglo XX, también sus salones y patios se convirtieron en punto de encuentro de la alta sociedad europea donde figuras como Jacqueline Kennedy o Grace Kelly pasearon por sus estancias.

En este emblemático lugar se celebraban aquellos bailes de debutantes, organizados con fines benéficos, que consolidaron su imagen como uno de los escenarios más exclusivos de Sevilla. Más tarde, la figura de Naty Abascal terminaría de vincular el palacio al universo mediático y cultural. Pero su verdadero valor reside en la arquitectura.

Un palacio que tiene una mezcla de estilos singular

Declarado Monumento Nacional en 1931, el palacio es un conjunto armonioso de estilos: del gótico-mudéjar heredado de la Edad Media al refinamiento renacentista, con influencias italianas que se perciben especialmente en su icónico patio principal. Este espacio, eje de todo el inmueble, organiza las estancias en dos niveles pensados para adaptarse a las estaciones.. A ras de suelo, los azulejos sevillanos (auténticas obras maestras de los siglos XVI y XVII) despliegan un universo decorativo donde lo mudéjar sigue latiendo con fuerza.

Los jardines de la Casa Pilatos en Sevilla / Istock / sedmak

En el interior, las estancias revelan una riqueza artística única: techos artesonados, frescos delicadamente conservados (de Francisco Pacheco y obras atribuidas a Francisco de Goya) y mobiliario histórico. Cada salón parece detenido en el tiempo, como si aún aguardara la llegada de sus antiguos moradores... Tapices, esculturas clásicas traídas de Italia y pinturas de distintas escuelas europeas completan una colección que muestra el gusto refinado de sus propietarios a lo largo de generaciones.

Los jardines coloridos de la Casa Pilatos / Istock / Starcevic

Por si fuera poco, a su alrededor, los jardines inspirados en la tradición andalusí aportan un contrapunto de calma. El más amplio, inspirado en las villas italianas, despliega galerías, fuentes y vegetación geométrica, mientras que el más íntimo sorprende con esculturas como la de un Baco niño, obra de Mariano Benlliure.