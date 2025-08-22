Los secretos de El Chorro: un paraíso de la escalada al que se llega fácilmente en tren

El Chorro, una pequeña aldea situada en el municipio de Álora, provincia de Málaga, es uno de los destinos más emblemáticos para los amantes de la escalada, tanto a nivel nacional como internacional. Con paredes que alcanzan los 300 metros de altura, un clima privilegiado y una oferta de vías que abarca todos los niveles de dificultad, este enclave se ha consolidado como una de las mejores escuelas de escalada de Europa. Además de su atractivo por las posibilidades de escalada, el senderismo, barranquismo y sus vías ferrata son otras actividades que permite este privilegiado entorno al que gracias a los servicios de proximidad de Renfe se puede llegar de manera fácil, cómoda y sostenible.