Los secretos de El Chorro: un paraíso de la escalada al que se llega fácilmente en tren
La fama mundial de El Chorro procede por la calidad y variedad de sus vías, su entorno espectacular y su fácil acceso situándose a menos de una hora en tren del centro de Málaga.
El Chorro, una pequeña aldea situada en el municipio de Álora, provincia de Málaga, es uno de los destinos más emblemáticos para los amantes de la escalada, tanto a nivel nacional como internacional. Con paredes que alcanzan los 300 metros de altura, un clima privilegiado y una oferta de vías que abarca todos los niveles de dificultad, este enclave se ha consolidado como una de las mejores escuelas de escalada de Europa. Además de su atractivo por las posibilidades de escalada, el senderismo, barranquismo y sus vías ferrata son otras actividades que permite este privilegiado entorno al que gracias a los servicios de proximidad de Renfe se puede llegar de manera fácil, cómoda y sostenible.
El Chorro es conocido por su impresionante Desfiladero de los Gaitanes, una garganta caliza esculpida por el río Guadalhorce que ofrece un escenario único para la escalada. Con más de 850 vías repartidas en diferentes sectores, es un destino ideal tanto para principiantes como para escaladores más experimentados. La orientación sur de muchas de sus paredes permite disfrutar de la escalada durante casi todo el año, siendo los meses de invierno y primavera los más recomendados por su agradable temperatura.
Con un paraíso natural ‘abierto’ los 365 días del año es normal que hayan brotado por la zona alojamientos encantadores que ofrecen descanso al visitante y también el poder degustar la rica gastronomía de la zona. Por el mismo motivo, Renfe dispone de hasta 13 trenes diarios los viernes y domingos -11 el resto de la semana- que conectan en tan solo 53 minutos las estaciones de Málaga Centro Alameda y Málaga María Zambrano con la de El Chorro-Caminito del Rey. La alternativa más rápida, económica y sostenible para los amantes de la escalada y la naturaleza y, sin duda, un viaje directo al corazón de una de las joyas naturales de Andalucía.
Y es que la escalada y un viaje en tren comparten los mismos objetivos y valores, ya que mientras Renfe promueve un transporte responsable y respetuoso con el medio ambiente, la escalada fomenta la armonía con el entorno natural, el cuidado de los paisajes y la búsqueda de un equilibrio entre el esfuerzo personal y el respeto por el ecosistema. Ambos comparten la idea de conectar personas y lugares de forma sostenible.
¿Qué hace a El Chorro tan atractivo mundialmente?
Regresando a El Chorro, además de por su clima, entorno y accesibilidad, su atractivo también procede por su comentada variedad de vías repartidas en sectores que ofrecen diferentes niveles y zonas con su propia personalidad: desde las imponentes paredes del Desfiladero de los Gaitanes hasta las rutas técnicas del Pico Huma o la tranquilidad de las Ruinas de Bobastro. Con una combinación de muros verticales, desplomes y vistas espectaculares, El Chorro se convierte en un destino imprescindible para los escaladores que buscan conexión con la naturaleza y dosis de aventura.
A continuación, dentro de las 16 zonas de escalada en El Chorro, destacamos cuatro de ellas:
- Pico Huma: compuesto por vías que alcanzan los 230 metros de altura, este sector es perfecto para quienes buscan rutas largas y exigentes. Paisajes también espectaculares, aunque el acceso puede ser complicado si ha habido lluvias (comprobar meteorología).
- Ruinas de Bobastro: ideal para quienes buscan tranquilidad, este sector aglutina vías de diferentes niveles de dificultad y un entorno histórico único.
- Cañada del Lobo: situado cerca de la estación de tren, este sector es muy accesible y cuenta con vías para todos los niveles. Es una opción perfecta para quienes llegan en tren y buscan la máxima comodidad.
- Rocabella: desde rutas sencillas hasta vías muy técnicas. Es una de las zonas más versátiles de El Chorro, ideal para grupos con diferentes niveles de experiencia.
Más allá de la escalada en El Chorro
Aunque la escalada es la actividad estrella y más famosa a nivel internacional, El Chorro ofrece muchas otras opciones para disfrutar de la naturaleza y el aire libre:
- Senderismo: desde la estación de tren parten varias rutas de senderismo, incluyendo el famoso Caminito del Rey, un recorrido espectacular que atraviesa el Desfiladero de los Gaitanes. También hay rutas menos conocidas, como la subida al Pico Convento o la Necrópolis Aguililla, ideales para explorar la zona y pasar una jornada inolvidable.
- Barranquismo: esta espectacular y emocionante actividad se ofrece en los alrededores del Embalse del Conde del Guadalhorce.
- Vía Ferrata: una experiencia diferente es la Vía Ferrata de El Chorro, que ofrece una combinación de escalada y senderismo con vistas impresionantes. La desconexión y recarga de batería está garantizada.
Síguele la pista
Lo último