El secreto mejor guardado de Gaudí: una pequeña ciudad modernista a menos de una hora de Barcelona perfecta para una escapada en otoño

Entre los edificios civiles, la cooperativa, el teatro y el ateneo, o la fonda. Aunque sin, duda, el más llamativo de todos, es la cripta, la gran obra de Gaudí en la colonia. No es ni mucho menos una construcción subterránea, sino la planta baja de una iglesia que nunca llegó a construirse pero que sirvió al genial arquitecto para poner en práctica algunos preceptos que después llevaría a la Sagrada Familia. Como si fuera una ‘maqueta’ en pruebas, casi un boceto, de lo que sería después el templo expiatorio. Una maravilla.