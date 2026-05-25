El secreto mejor guardado de Cataluña es un minúsculo pueblo enclavado en lo alto de un risco a más de 50 metros de altura: es la puerta de entrada a uno de los espacios naturales más fascinantes y volcánicos de la península

Hay un pueblo remoto, colocado en lo alto de un risco, qué más que un lugar para vivir parece un sitio creado para contemplar las vistas que dibujan los valles que hay frente a él. Y, por si fuera poco encantador, además es la puerta de entrada a uno de los espacios verdes más importantes de Cataluña.

Este lugar es el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica. / Istock

Estamos en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, considerado por los expertos como “el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica”. Se trata de un espacio en el que sobresalen alrededor de 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava basálticas, de vegetación exuberante y hayedos de excepcional valor paisajístico.

Adriana Fernández

El entorno no puede ser más propicio para localizar pueblos que parecen salidos de un cuento. Y eso es precisamente lo que sucede con Castellfollit de la Roca, un municipio dela provincia de Girona de menos de mil habitantes (es uno de los pueblos más pequeños de Cataluña) que corona lo alto de un acantilado basáltico y cuya silueta es, sin duda, una de las más pintorescas de toda la región.

Da igual desde donde se mire: Castellfollit de la Roca es impresionante. / Istock

Un bellísimo pueblo de postal

El acantilado sore el que se asienta la villa de Castellfollit de la Roca es fruto de la erosión de los ríos sobre los restos de lava procedentes de diferentes erupciones volcánicas, algo que sucedió hace cientos de miles de años. Al enfriarse la lava, fue cuando se crearon las inmensar columnas de basalto de hasta 50 metros de alto y casi un kilómetro de largo.

Con esa piedra volcánica se construyó el barrio viejo de Castellfollit, formado por plazas y calles estrechas de origen medieval. Y puede que una de las más bonitas seala plaza de Jose Pla, situada en uno de los extremos del acantilado y similar a una gran terraza desde la que se tienen las mejores vistas del entorno.

Una villa de origen medieval que parece hacer equilibrios sobre el acantilado. / Istock

La silueta más reconocible de los pueblos del interior de Cataluña

Pero si hay una construcción que se identifica con la silueta de Castellfollit de la Roca es, sin duda, la de la iglesia de Sant Salvador. Levantada originariamente en el siglo XIII, el edificio que vemos actualmente es una reconstrucción de estilo renacentista tardío, ya que la original fue afectada por un terremoto y destruida durante la Guerra Civil.

Puede que la única imagen que puede hacerle sombra a su silueta es la que ofrecen las casas construidas directamente sobre el riscal basáltico y que parecen caer al vacío desde lo alto del precicipio.

Casas construidas directamente sobre el riscal basáltico. / Istock / Diabluses

Preciosas rutas de senderismo para hacer en los alrededores

Como decíamos, Castellfollit de la Roca es la puerta de entrada al Parque Natural de la Garrotxa. Y desde la Villa vieja parten muchos senderos que conducen hasta el interior del parque, recorriendo canales de agua y fábricas que cuentan la historia y la cultura del pueblo, muy vinculado a la cantera de basalto.

Para disfrutar de un plano más general de la villa, se puede tomar el camino que arranca desde el aparcamiento del pueblo y que sigue el trazado del río Fluviá, subiendo por el camino viejo hasta llegar al plaza de Sant Roc.