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El secreto costero mejor guardado de Galicia: una cala de arena blanca que tienes que visitar una vez en la vida

En esta playa hay un camino hacia una ermita que solo se ve con la marea baja.

Una de las calas más bonitas y secretas de España, se encuentra en Galicia

Una de las calas más bonitas y secretas de España, se encuentra en Galicia / Istock / Ruben Bermejo

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Pablo Varela

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El calor por fin da un ligero descanso a Galicia, pero no se aleja demasiado. Con eso en mente, muchas personas ya planifican sus vacaciones en Galicia con la idea de buscar playa, sol y descanso. La intención es clara, escapar de las altas temperaturas y disfrutar de todos los encantos del litoral gallego.

Ni Cambados, ni Betanzos: el pueblo marinero más bonito de Galicia se llama "el Cinque Terre gallego" por sus casas de colores

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Adriana Fernández

Aunque cada año la costa gallega está más concurrida, esta playa de arena blanca que debes visitar una vez en la vida es toda una joya oculta. Se trata de la cala de As Fontes, una parte menos conocida de la ya impresionante playa de Santa Comba en Ferrol.

Hermosa playa de Santa Comba. Océano Atlántico, Ferrol. Galicia. España

Hermosa playa de Santa Comba. Océano Atlántico, Ferrol. Galicia. España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Este arenal ubicado en la provincia de A Coruña cuenta con casi un kilómetro y medio de arena custodiado por altos acantilados y colinas verdes. Su entorno único acentúa la calma y la paz que uno puede sentir pisando su arena fina y bañándose en las aguas esmeraldinas del Atlántico.

iStock 2182283059

iStock 2182283059 / Istock / peeterv

Una de las calas más bonitas de España y una ermita congelada en el tiempo

La cala de As Fontes está considerada como una de las más bonitas de España y es perfecta para quienes huyen de los espacios masificados. La marea oculta casi por completo este arenal, solo se puede visitar cuando las aguas bajan; lo que hace que quienes desconozcan los ritmos del Atlántico descarten visitarla.

Formaciones de acantilados en la Playa de las Catedrales, Playa de las Catedrales, Ribadeo, Galicia, España

Formaciones de acantilados en la Playa de las Catedrales, Playa de las Catedrales, Ribadeo, Galicia, España / Istock / FedevPhoto

La marea no solo oculta la playa, cuando está alta, también impide al acceso a una de las estampas más icónicas de la zona, la ermita románica sobre el islote de Santa Comba. Este santuario del siglo XIII se eleva sobre el acantilado, envuelto en misterio y regalando a los visitantes una escena en la que parece flotar sobre el mar mientras las olas golpean la roca.

Barcos de pesca en el colorido puerto de Malpica, paisaje urbano, provincia de A Coruña, Galicia, España

Barcos de pesca en el colorido puerto de Malpica, paisaje urbano, provincia de A Coruña, Galicia, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

La playa de Santa Comba es el lugar ideal para quienes buscan un lugar tranquilo y puestas de sol que parecen alargarse en el tiempo, viendo como la luz se sumerge en el Atlántico.

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Fortaleza y Costa de Baiona

Fortaleza y Costa de Baiona / Istock / Vuk Saric

Además, llegar hasta la zona es bastante sencillo. Desde Ferrol podemos ir por carretera hacia Covas, seguir hasta A Pedreira y encontrar las indicaciones hacia la playa. El lugar cuenta con aparcamiento, duchas y un puesto de socorrismo; todos los servicios necesarios para disfrutar de un día de playa.

Fuente: Faro de Vigo

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