El secreto mejor guardado del arte español está en una catedral de Castilla: tiene una cúpula que imita el Panteón de Roma y es Patrimonio de la Humanidad

Conocida por albergar la universidad más antigua de toda España, la cual fue fundada a comienzos del siglo XIII por el rey Alfonso IX de León, la ciudad de Salamanca es una de las ciudades con mayor patrimonio histórico y arquitectónico del territorio. Con un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, se trata de una de las pocas ciudades de España que posee dos catedrales: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva.

La Catedral Nueva de Salamanca es una de las más bonitas de España / Istock / KarSol

Es la nueva, erigida junto a su compañera pero de dimensiones mucho más grandes, la que atrae todas las miradas. Ubicada a menos de cinco minutos del emblemático puente romano que cruza el río Tormes a su paso por la localidad, la catedral fue construida a modo de respuesta ante el crecimiento y desarrollo de la ciudad durante la Edad Media, época en la que Salamanca fue una de las principales ciudades del reino de León.

Adriana Fernández

Un templo para admirar

La Catedral Nueva, que estos días ha celebrado el 513 aniversario de su consagración a Nuestra Señora de la Asunción, muestra una curiosa mezcla de estilos gótico tardío, renacentista y barroco. Con sus 92 metros de alto, se sitúa entre las catedrales más altas de toda España. Unas dimensiones que parecen todavía más impresionantes debido a que se erige junto a la Catedral Vieja, un templo románico de dimensiones mucho menores.

Compuesta por tres naves, bordeadas por capillas hornacinas, destaca el crucero, donde se yergue un espectacular cimborrio decorado con detallados relieves e iluminado por los amplios ventanales de la cúpula semiesférica, la belleza de la cual recuerda a la cúpula del Panteón romano. La luz al interior del templo entra también a través de casi un centenar de vidrieras, varias de las cuales muestran episodios bíblicos y proceden de Flandes.

El curioso astronauta de la Puerta de Ramos / Istock / bbsferrari

Su exterior destaca por la cantidad de detalles con los que cuenta el impresionante conjunto iconográfico de la fachada principal, con relieves de las escenas del Nacimiento y la Epifanía, o un soberbio Calvario flanqueado por las efigies de San Pedro y San Pablo. La Portada de Ramos, situada en la fachada norte de la catedral, está coronada por el grupo escultórico de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Pero si hay un elemento de esta puerta que llama la atención es el astronauta que se esconde en uno de los lados de la puerta, el cual evidencia el momento en que la catedral fue restaurada, 1993 en este caso.

La impresionante catedral con más de cinco siglos de historia declarada Patrimonio de la Humanidad / Istock / traveler1116

La belleza está en el interior

Si el exterior de la catedral es de una belleza que parece imposible, el interior es ya para caerse de culo. Presidiendo la nave principal, el coro de los canónigos, construido a principios del siglo XVIII, es uno de los mayores conjuntos barrocos españoles. Estructurado en coro alto y coro bajo, los asientos del coro alto muestran relieves de Cristo Salvador, Evangelistas, o el Colegio Apostólico; por otro lado, en el coro bajo vemos bustos de santas y vírgenes.

La preciosa cúpula de la catedral / Istock / MarioGuti

Llena de hermosas capillas, como las capillas Dorada, de San José, o de la Virgen de los Dolores, la que corona el templo es la Capilla Mayor. Construida durante la segunda mitad del siglo XVIII, conserva una imagen de la Asunción realizada en 1624 por Esteban de Rueda, y las urnas de plata con los restos de Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Sahagún, patrono de Salamanca.