Sebastián Escudero, astrónomo murciano, sobre el eclipse solar del 12 de agosto: “Casualmente la misma noche es el máximo de las estrellas fugaces Perseidas”

España va a vivir algo que ningún otro país verá en el mismo periodo de tiempo: tres eclipses solares en tres años consecutivos, uno detrás de otro, como si el cielo hubiera decidido concentrar en un solo territorio lo que normalmente reparte entre continentes enteros. El primero llega el 12 de agosto de 2026 -parcial en gran parte del sur peninsular, total en una franja que cruza el norte y el este-, seguido de otro total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028. Durante ese trienio, España se convierte en el único lugar del planeta desde el que se podrán observar las tres sombras de la Luna, una tras otra.

Martín Álvarez

En la Región de Murcia esa tarde de agosto no traerá la noche cerrada de la franja de totalidad, pero sí algo casi igual de extraño: mientras el Sol se esconde tras un disco lunar casi completo, el cielo se prepara para recibir, esa misma madrugada, el máximo de las Perseidas, la lluvia de estrellas que cada verano llena de deseos las noches de agosto. Lo cuenta Sebastián Escudero, presidente de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia, en una entrevista a Radio Torre Pacheco en la que desgrana, punto por punto, lo que va a pasar ese día en el cielo.

Noche de Perseidas / Istock

Un eclipse que en Murcia se queda a las puertas de la noche

La banda de totalidad, explica Escudero, "va a venir desde Asturias hasta el norte de Castellón y unos 60-70 km a cada lado", atravesando ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza o Valencia. Murcia queda fuera de ese pasillo, así que aquí el Sol no llegará a desaparecer del todo: "vamos a tener una ocultación del sol en torno al 97%, entre un 97 y 98%, dependiendo de más al norte o más al sur" de la región.

Paisajes de Murcia / Istock

Como el eclipse coincidirá con el Sol muy bajo, sobre las 20:30-21:00h, Escudero recomienda comprobar el día antes que el horizonte oeste esté completamente despejado desde el punto elegido. Sobre la observación en sí, no deja lugar a dudas: solo con gafas homologadas o proyección indirecta, nunca a simple vista ni con óptica sin filtro. Como advierte él mismo, "el daño en el ojo, en la córnea, no duele, pero es permanente".

Gafas para eclipse / Istock

Dónde se verá bien en la Región de Murcia

Los mejores puntos son los que ofrecen horizonte oeste despejado y, a ser posible, mayor ocultación:

Caravaca de la Cruz y Moratalla , en el norte de la región, con la ocultación más alta y cielos limpios de contaminación lumínica.

, en el norte de la región, con la ocultación más alta y cielos limpios de contaminación lumínica. Sierra del Segura , por altitud y calidad de cielo, con las mismas condiciones de horizonte despejado.

, por altitud y calidad de cielo, con las mismas condiciones de horizonte despejado. Campo de Cartagena (Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier), una llanura agrícola con horizontes abiertos hacia el oeste, alternativa menos concurrida que la costa.

(Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier), una llanura agrícola con horizontes abiertos hacia el oeste, alternativa menos concurrida que la costa. Observatorio del Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras), con observación guiada por la Agrupación Astronómica. El eclipse allí empieza sobre las 19:41h y alcanza su máximo hacia las 20:35h, pero ojo, el aforo será limitado a 100 personas y tendrá un precio de 2€ con gafas incluidas. Además, posteriormente será la observación de Perseidas, gratuita.

Caravaca de la Cruz, Murcia / Istock

Lo raro, al final, no es tanto el eclipse en sí como la coincidencia exacta de fechas. Como resume Escudero, "casualmente la misma noche del eclipse es el máximo de las estrellas fugaces Perseidas, que son las más famosas del verano".