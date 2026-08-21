El otro Sanxenxo que todavía no se ha puesto de moda: una villa marinera de calles de piedra y casas con soportales que guardan el casco histórico más bonito de A Coruña

Sanxenxo no tiene rival. Este pueblo marinero situado en la ría de Pontevedra es la capital gallega del turismo de sol y playa, con grandes arenales distinguidos con Bandera Azul, puerto deportivo de lujo y una vida nocturna que hace que muchos lo conozcan ya como la ‘Marbella gallega’.

La capital gallega del sol y playa. / Istock

Y es que, a pesar de estar en el norte de España y bañada por el Atlántico, es un rincón privilegiado que goza de temperaturas suaves prácticamente todo el año (una media anual de 15 grados), lo que favorece otoños e inviernos suaves, y veranos cálidos. Si a eso le sumanos que cuenta con 36 kilómetros de costa entre las rías de Pontevedra y Arousa, con más de 20 playas separadas por puntas rocosas e increíbles vistas al Parque Nacional de las islas Cíes, Ons y Sálvora, no es de extrañar el éxito que Sanxenxo tiene verano tras verano.

Redacción Viajar

Pero hay vida más allá de este privilegiado rincón gallego, con menos fama, mucho menos masificado y, sin embargo, con mucho más encanto que la villa marinera de las rías. Y uno de esos pueblos que puede competir en belleza es Muros, en A Coruña.

Sin ánimo de sonar catastrofista, Muros tiene algo que Sanxenxo ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años en los que la presión urbanística y el turismo han crecido de manera desmesurada: un ambiente y estética mucho más marinera, e incluso, más auténtica. Su casco histórico conserva calles estrechas de piedra, casas tradicionales con galerías y soportales, pequeñas plazas y un puerto que sigue teniendo actividad pesquera.

Más marinero y menos urbanizado. / Istock

El encanto de una antigua villa marinera

Muros está literalmente construido hacia el mar, en la ladera del monte y alrededor de una ensenada protegida de la ría de Muros e Noia. El puerto prácticamente abraza el casco antiguo. Y esa relación con el mar se ve en la arquitectura: las antiguas casas de pescadores tienen grandes soportales y arcos, muchos de ellos apuntados, donde antiguamente se desarrollaba parte de la vida vinculada al puerto. Entre ellas aparecen también pazos y edificios señoriales, además de ejemplos de arquitectura modernista de principios del XX.

El centro está declarado Conjunto Histórico-Artístico. / Istock / Jose Ignacio Soto

El resultado es uno de los cascos históricos mejor conservados de Galicia. Y no porque lo digamos nosotros, que también: Turismo de Galicia lo califica como uno de los más hermosos y mejor cuidados de la comunidad, gracias a sus calles estrechas, callejones, pequeñas plazas, casas nobles y arquitectura marinera. No es de extrañar que esté declarado Conjunto Histórico-Artístico desde hace más de cinco décadas.

Entre los lugares que sí o sí hay que visitar, hay que citar la Iglesia de San Pedro de Muros, un antiguo templo de Santa María do Campo, con elementos románicos y un interior de tradición gótica marinera; la Praza da Pescadería Vella, especialmente interesante por sus soportales y ambiente de tabernas; las casas marineras de la zona del puerto; y, cómo no, las galerías y edificios modernistas dispersos por el casco antiguo y que resultan toda una sorpresa para quien no se las espera.

Playas que son un espectáculo

Y sí, como Sanxenxo, Muros también tiene playas. Lo mejor es que no hay que desplazarse demasiado para disfrutar de ellas, porque están dentro del propio municipio. Las más populares son Esteiro, Serres y Area Maior que, posiblemente, es una de las más singulares.

No es una playa cualquiera, sino un arenal formado por un sistema dunar y húmedo de enorme interés paisajístico situado a los pies del Monte Louro, un icono geográfico de esta parte de Galicia. Se trata de una montaña de dos cumbres que se levanta directamente junto al mar y un faro que ilumina el acantilado desde 1862.