Ni Sanxenxo, ni Muros: el pueblo más bonito de Galicia es Conjunto Histórico-Artístico y tiene una plaza del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural

Se levantó en el siglo VIII como fortaleza defensiva y está unido a la tierra de Cambados por un estrecho puente de piedra. Hoy tan solo se conservan algunos muros y la base de la torre, pero sigue recordando lo que un día fue. Como colofón a todo este precioso e impresionante conjunto, llaman la atención las bodegas de Albariño, desde Martín Códax hasta Condes de Albarei o Pazo de Fefiñáns, para culminar con un final fresco y elegante.