El santuario brutalista vasco que rechazó el Vaticano: tiene un pórtico de 36 metros de largo, tres torres punzantes y está hecho de hormigón

Las torres punzantes no son lo único asombroso del santuario, pues sus estatuas llegaron a ser prohibidas por el Vaticano. En vez de incluir esculturas de los 12 apóstoles, Jorge Oteiza decidió hacer 14 con una característica muy inusual: todas tenían un vacío en el pecho. Su intención no era representar a los apóstoles sino a los seres humanos de a pie, dando a entender que están vacíos de ego y permitiendo con los huecos que todo el que visitase el santuario pudiera “introducir su alma en ellos” y verles de tú a tú, como iguales.