El santuario más bonito de España está escondido en una de las comarcas más desconocidas de España: es perfecto para una escapada

Cada uno de los 18 pueblos que conforman la comarca del Matarraña, esa preciosa región de Teruel situada entre las provincias de Tarragona y Castellón, tiene algo que le hace especial de manera individual. De hecho, se la conoce como la Toscana española, en contra de los habitantes de la comarca, que reniegan del paralelismo a pesar del parecido razonable con la región italiana.