Ni Santorini, ni la Costa Amalfitana: el pueblo más bonito del Mediterráneo está en España y cuelga sobre el mar

Pero en Peñíscola no todo iba a ser belleza y disfrute visual. Aquí, hay historia para rato. Y es que, coronando el peñón se alza el Castillo del Papa Luna, construido por los templarios entre 1294 y 1307. Allí residió Benedicto XIII, uno de los protagonistas del Cisma de Occidente, que convirtió Peñíscola en sede pontificia entre 1411 y 1423. Fue su refugio político y espiritual cuando media Europa le dio la espalda. Así que, cuando pongas un pie en este destino mediterráneo, ten en cuenta que todo tiene una anécdota detrás.