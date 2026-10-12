Todos van a Santillana del Mar, pero pocos conocen el conjunto rural más antiguo de Cantabria: casas montañesas, balcones de madera y un empedrado medieval en pleno Parque Natural

Dicen que Santillana del Mar es la villa de las tres mentiras, que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Y, por eso, cada año se llena de visitantes que quieren conocerla, olvidando que Cantabria es una región repleta de secretos y rincones maravillosos. Entre ellos, Bárcena Mayor, el conjunto rural más antiguo de Cantabria y el único núcleo de población habitado situado en el interior del impresionante Parque Natural Saja-Besaya. Una joya muchas veces olvidada.

A casi 500 metros de altitud se alza este precioso pueblo enmarcado en el valle de Cabuérniga, a orillas del río Azoga. Con poco más de 80 habitantes, Bárcena Mayor se postula como uno de los pueblos más bellos de la zona, con una historia de un pasado muy lejano en el que gozaba de una importancia gigantesca. Tanto, que antiguamente era un cruce de caminos y de comercio, al estar estratégicamente ubicado entre la costa y la meseta castellana.

Adriana Fernández

Un paseo por el pueblo más bonito de Cantabria

Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1979, gracias a la excelente conservación de su arquitectura tradicional: casas de piedra con balcones de madera adornados con flores y tejados rojos. Algunas de ellas datan de los siglos XVII y XVIII, haciendo que el viaje a la Edad Media sea más real que en ningún otro sitio. Cada detalle respeta la estética tradicional de la arquitectura montañosa, conservando elementos originales como las chimeneas de 'cupa'.

La arquitectura tradicional de Bárcena Mayor / Istock / mehdi33300

Además de la belleza de la cotidianeidad, también se pueden encontrar elementos históricos como casonas de hidalgos que reflejan la grandeza de la nobleza rural de la época. Su templo de culto, la iglesia de Santa María de los Ángeles, es uno de los más antiguos de la región, del siglo XIII. Lo más curioso es que se encuentra en una colina aislada, y eso hace que el paisaje natural que la rodea destaque todavía más y sea aún más bonito.

La iglesia de Santa María de los Ángeles en Bárcena Mayor / Istock / Mveraphoto

Se dice que es el pueblo más antiguo de Cantabria -e incluso hay quien afirma que de toda España-. La prueba de ello es la calzada romana que pavimenta sus calles y que, en tiempos de Reconquista, se empleó como vía para aquellos que se encargaban de repoblar tierras castellanas y andaluzas desde allí. Cuenta con dos calles principales desde hace siglos, rodeadas de otras callejuelas y plazas en su interior, donde descansan soportales y viviendas.

El entorno de Bárcena Mayor con el río como protagonista / Istock / Jose Miguel Sanchez

La naturaleza, un elemento más del pueblo

En Bárcena Mayor el entorno es igual de importante que el propio pueblo. El río Argoza lo atraviesa, y el silencio solo se ve interrumpido por los sonidos del agua y la naturaleza que lo rodea. Todo lo que se ve es parte del Parque Natural Saja-Besaya, protegido desde el año 1988. Es el parque de mayor extensión de Cantabria y, aun así, Bárcena Mayor es el único núcleo urbano habitado que forma parte de él, por lo que es un punto perfecto para explorarlo.

El río Argonza a su paso por Bárcena Mayor / Istock / JJFarquitectos

Hay muchas rutas para conocerlo, como la que va desde Puertos de Fuentes hasta el Pozo de la Arbencia, de unos 20 kilómetros y dificultad moderada; la de la Fuente Clara, un recorrido circular de 7, bastante asequible e ideal para conocer los bosques y las praderías típicas; o la de la Ermita del Carmen, de 4 kilómetros, un paseo corto y tranquilo perfecto para familias. Cantabria todavía tiene mucho que ofrecer en un entorno privilegiado y lleno de alegría.