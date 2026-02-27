Ni Santiago, ni Sevilla: la catedral más impresionante de España tiene más de 750 vidrieras medievales y esconde la gran obra maestra del Barroco español que casi nadie conoce

En ella alberga la tumba de Cristóbal Colón, además del retablo de madera más grande de la cristiandad, conocido como el altar Mayor. Su conexión con el islam también es notable y es que se levantó sobre la antigua Mezquita Aljama, de donde se conservan la Giralda, que correspondía con el antiguo minarete, y el famoso Patio de los Naranjos. A 808 kilómetros de distancia, en otra comunidad autónoma diferente, y casi totalmente opuesta en cuanto a clima, paisaje y cultura, se encuentra la conocida Catedral de Santiago, construida en 1075 y donde miles de peregrinos se reúnen durante todo el año para admirar el corazón de lo Románico.