Ni Santiago, ni Sevilla: la catedral más impresionante de España tiene más de 750 vidrieras medievales y esconde la gran obra maestra del Barroco español que casi nadie conoce
La 'ecclesia mater' que funciona como un museo a menos de dos horas de Madrid.
Si pensamos en catedrales, las primeras que se nos vienen a la cabeza son dos, una ubicada en Andalucía y otra en Galicia. Con la primera nos referimos a la Catedral de Sevilla, conocida como ‘La Grandiosa’ por ser la edificación gótica más grande del mundo y la tercera superficie cristiana tras San Pedro (Roma) y San Pablo (Londres).
En ella alberga la tumba de Cristóbal Colón, además del retablo de madera más grande de la cristiandad, conocido como el altar Mayor. Su conexión con el islam también es notable y es que se levantó sobre la antigua Mezquita Aljama, de donde se conservan la Giralda, que correspondía con el antiguo minarete, y el famoso Patio de los Naranjos. A 808 kilómetros de distancia, en otra comunidad autónoma diferente, y casi totalmente opuesta en cuanto a clima, paisaje y cultura, se encuentra la conocida Catedral de Santiago, construida en 1075 y donde miles de peregrinos se reúnen durante todo el año para admirar el corazón de lo Románico.
La catedral más impresionante de España se encuentra en Castilla-La Mancha y tiene influencia francesa
Aunque la de Sevilla se admira por su tamaño y la de Santiago por su conexión espiritual, la más impresionante se encuentra en el centro peninsular. Hablamos de la Catedral de Toledo, que este 2026 cumple su octavo centenario. Es la síntesis más completa en cuanto a fe, historia y arte. En ella se encuentra el legado de los más grandes de la arquitectura, maestría y arte.
Su historia comienza en 1226, con la primera piedra colocada por Fernando III y el impulso del arzobispo Jiménez Rada. Unos cimientos que nacen sobre la antigua basílica visigoda de Santa María y, más tarde, de la mezquita mayor de la ciudad, la que ahora conocemos como la Primada de España.
Su obra se amplió durante dos siglos, hasta su consolidación en 1493, cuando se reafirmó su pura esencia gótica. Un modelo que sigue de las grandes catedrales francesas como Reims o Bourges, pero que se caracteriza por su toque español, refinado y equilibrado.
De catedral a museo: las grandes obras que se encuentran en la Santa Iglesia Catedral de Toledo
La ‘dives toledana’ es también un museo de siglos. En ella se encuentra la fe, no solo ilustrada en el arte, sino encarnada. En la sacristía mayor, que funciona como una pinacoteca de primer nivel, se pueden admirar hasta 15 obras de El Greco, además de Goya, Caravaggio, Tiziano y Van Dyck.
El Transparente es otro de sus tesoros. Se considera como la ‘octava maravilla’ del siglo XVIII. Una obra arquitectónica que gracias a su ruptura técnica y visual permite que de forma celestial pase la luz, algo que no se encuentra en ninguna otra catedral.
750 vidrieras medievales que cuentan la historia de tres siglos
En ella se conservan unos de los conjuntos de vidrieras más valiosos de Europa. Alrededor de 750 piezas realizadas entre los siglos XIV y XVII. Más de trescientos años recorridos a través de la luz, el color y la evolución artística: desde los intensos tonos del Gótico a la naturalidad del Renacimiento.
Las más antiguas se encuentran sobre la Puerta del Reloj, atribuidas a Nicolás de Vergara el Mozo, también conocido como el autor de la Puerta de los Leones. En el siglo XVI, en las naves laterales se encontraban las influencias renacentistas de la mano de artistas como Vasco de la Troya, Juan de Cuesta y Alejo Ximénez.
