La ruta más especial para vivir Sant Jordi en Catalunya: de Barcelona a Montblanc entre libros, rosas y leyendas medievales

Cada primavera, Catalunya encuentra en Sant Jordi una de sus celebraciones más queridas y reconocibles. El 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y de la Rosa, las calles se llenan de paradas, firmas, flores y paseos en pareja, familia y/o amigos, en una jornada que mezcla cultura, tradición popular y vida urbana como pocas fiestas en Europa. Y aunque Barcelona concentra buena parte de la imagen más internacional de esta fecha, lo cierto es que vivir Sant Jordi en Catalunya también invita a recorrer el territorio y descubrir cómo se celebra en otras ciudades y enclaves con historia dentro del Grand Tour de Catalunya. Para muchas personas sigue siendo uno de los días más especiales y emocionantes del año.