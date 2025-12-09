De San Sebastián a Pamplona: ruta en bici por montañas, bosques, valles e historia

Superamos unas rampas duras, con desniveles del 10 % y el 12 %, hasta pasar a la ladera oceánica de Jaizkibel. Allí subimos ya más suave, asomados al oleaje atlántico en los acantilados y con vistas a casi toda la costa vasca, desde el faro de Biarritz hasta el cabo de Matxitxako. Esta montaña tiene una forma alargada y suave, como el lomo de un saurio recostado junto al mar, y los ciclistas subimos por el espinazo. En el lomo le clavaron cinco torreones de piedra y un pequeño fuerte durante las guerras carlistas, para vigilar el corredor entre Irún y San Sebastián. Al poco de empezar la bajada, en las terrazas del parador de turismo ya desaparecido, se abre una panorámica: hacia el noreste, el estuario del río Bidasoa y la costa rectilínea de Las Landas; hacia el sur, las terribles muelas de granito de Aiako Harria, que bordearemos en los siguientes kilómetros.