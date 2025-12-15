Este es el Pueblo Mágico que celebra la Navidad entre belenes vivientes, luces centenarias, mercados artesanos y una programación que devuelve la ilusión a cada rincón

La programación familiar vuelve a ser uno de los grandes pilares de la Navidad en este Pueblo Mágico. En la Carpa Municipal, los niños pueden disfrutar de tardes llenas de actividades: desde juegos en familia y un divertido parque de atracciones hinchables, hasta la siempre esperada recepción de Papá Noel. El espacio también acoge funciones de teatro y circo, así como musicales y títeres que llenan de magia las vacaciones y crean recuerdos inolvidables para pequeños y mayores. Un plan ideal para llenar los días de ilusión y experiencias memorables.