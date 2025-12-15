Este es el Pueblo Mágico que celebra la Navidad entre belenes vivientes, luces centenarias, mercados artesanos y una programación que devuelve la ilusión a cada rincón
En la falda de la sierra madrileña, un escenario monumental se transforma en un cuento navideño donde conviven artesanía, historia y la magia de los belenes más sorprendentes de España.
En la Sierra de Guadarrama, a apenas 50 kilómetros de Madrid, San Lorenzo de El Escorial se convierte cada diciembre en un auténtico Pueblo Mágico de la Navidad. Sus calles históricas, siempre vinculadas al imponente Real Monasterio, se llenan de luz, música y tradición para dar vida a uno de los programas festivos más esperados de la región. El Belén Monumental, el Mercadillo Artesano, la llegada del Heraldo Real y una agenda repleta de actividades familiares transforman el destino en un lugar donde la ilusión lo envuelve todo.
El Belén Monumental: la joya navideña de la sierra
Cada año, San Lorenzo inaugura su Navidad con uno de los belenes más emblemáticos de España: el Belén Monumental, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Distribuido por calles y plazas, recrea escenas costumbristas, personajes en movimiento, animales articulados, riachuelos, talleres artesanales y todo un universo que sorprende a grandes y pequeños.
La inauguración —acompañada por el pregón de Navidad y el canto de la Coral Gurriata— marca el inicio oficial de la temporada navideña.
El Mercadillo Artesano: regalos únicos frente al Monasterio
Entre el 5 de diciembre y el 5 de enero, los Patios de la Casa de Cultura acogen un mercado repleto de artesanos que ofrecen piezas originales: desde trabajos en cuero hasta joyería, flores, ilustración, juguetes de madera o decoración navideña hecha a mano. Pasear por los puestos, con las torres del Monasterio recortándose al fondo, es descubrir la esencia de la Navidad más auténtica.
Junto a él, una divertida pista de patinaje instalada en el Callejón del Repeso invita a disfrutar sobre hielo en familia durante todos los fines de semana y festivos, ampliando su horario en vacaciones escolares.
Luces, música y tradición en cada calle del Pueblo Mágico
El 5 de diciembre, a las 18:30 horas, se enciende la iluminación navideña en la calle Juan de Leyva, acompañada de música en directo y chocolate con churros. Con ella se ilumina también el resto del municipio, incluidas sus urbanizaciones. Las calles arboladas, los paseos históricos y las plazas se transforman en una postal invernal perfecta.
Navidad para toda la familia: espectáculos, talleres y juegos
La programación familiar vuelve a ser uno de los grandes pilares de la Navidad en este Pueblo Mágico. En la Carpa Municipal, los niños pueden disfrutar de tardes llenas de actividades: desde juegos en familia y un divertido parque de atracciones hinchables, hasta la siempre esperada recepción de Papá Noel. El espacio también acoge funciones de teatro y circo, así como musicales y títeres que llenan de magia las vacaciones y crean recuerdos inolvidables para pequeños y mayores. Un plan ideal para llenar los días de ilusión y experiencias memorables.
El Heraldo Real y la Cabalgata: la magia que nadie quiere perderse
El 3 de enero llega el Heraldo Real, encargado de recoger la llave de todas las casas de los niños y niñas del pueblo. Y el día 5, la Gran Cabalgata de Reyes recorre el municipio entre música, luces y miles de sonrisas. Es uno de los momentos más especiales del invierno en este Pueblo Mágico, donde las tradiciones siguen vivas y el público se vuelca en cada detalle.
Música, deporte y celebraciones para todos
Entre los conciertos más esperados destacan Navidades en Broadway, la actuación de Belén López, los recitales de la Escuela Municipal de Música y Danza y los villancicos solidarios en la parroquia.
La Navidad también llega al deporte con carreras infantiles, torneos municipales y la popular San Silvestre Gurriata, donde disfraces y alegría se mezclan antes de recibir el Año Nuevo.