La noche de San Juan más impresionante de España no está en Galicia: la protagonizan más de 100 caballos, se celebra desde el siglo XIV y está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional
Una de las fiestas tradicionales más emblemáticas de todo el territorio, es una experiencia llena de magia.
Dentro de un par de días es San Juan, una de las festividades más importantes del año, pues celebra oficialmente la llegada del verano. En varias de las regiones del país, esta fiesta es todo un acontecimiento: son emblemáticas las hogueras y espectáculos de fuegos artificiales que tienen lugar la noche del 23 durante la verbena, especialmente en Cataluña y Galicia. Pero hay un lugar donde San Juan adopta una dimensión mucho más espectacular.
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En la isla de Menorca, en la localidad de Ciutadella, las fiestas de San Juan comienzan siempre el domingo anterior al 24. Así, ayer se dio el pistoletazo de salida a las festividades con el Dia des Be, en el que una comitiva de caixers y un fabioler acompaña a un payés que, vestido con pieles de cordero, lleva a un carnero sobre sus hombros por las calles de la ciudad. Pero es a partir de mañana, día 23, cuando los actos más importantes de San Juan tienen lugar. Durante dos días, Ciutadella se convierte en la ciudad de referencia a la que todo el mundo quiere ir. Tan solo hace falta observar las aglomeraciones de gente que se forman en las calles durante los principales actos de estos días.
Arre, arre, caballito
Una de las estampas más emblemáticas del Sant Joan de Ciutadella, si no la que más, es la del jaleo. Uno de los actos principales de las fiestas, los cavallers guían a sus caballos de pura raza menorquina -de ese color negro azabache tan bonito- para que hagan bots, capadetes y cabrioles al son de la música, todo esto rodeados por la multitud que los anima y aplaude desde bien cerca; tan cerca que algunos asistentes se atreven incluso a ponerse casi bajo las patas del caballo cuando este se levanta.
Realmente, en la mente de mucha gente (y aquí me incluyo), ver estas imágenes tan únicas y especiales es sinónimo de verano. Celebrado al dar el mediodía, la luz del Sol de finales de junio en su cenit aporta al espectáculo ecuestre una trascendencia casi irreal. Una vez finalizado el jaleo, la fiesta sigue como lo hace desde sus orígenes a comienzos del siglo XIV.
En la explanada des Pla, en el puerto de Ciutadella, los cavallers se enfrentan unos a otros en una serie de juegos de habilidad inspirados por las competiciones medievales. En dos tandas (una por la mañana para ensayar algunas de las pruebas, y la otra al caer la tarde para la demostración definitiva), son tres los juegos: S’Ensortilla, en que los cavallers tratan de acertar un eslabón colgado de un hilo con una lanza; Les Carotes, en que dos jinetes cabalgan al galope mientras uno rompe el escudo de madera del otro; y el Córrer Abraçats, en qué dos cavallers emparentados (ya sean padre e hijo, hermanos, etc.) galopan por una explanada a la vez que se abrazan y se besan en las mejillas.
Una fiesta que hay que vivir
A pesar de celebrarse el día del nacimiento de San Juan Bautista, las fiestas de San Juan tienen un origen pagano, en el que se celebraba la llegada del solsticio de verano. En Menorca, como en muchas otras regiones de España y Europa, esta celebración sigue manteniendo su relevancia, suponiendo uno de los momentos más especiales del año para los habitantes del lugar, y brindando la oportunidad a todo forastero de vivir una experiencia que recordará durante el resto de su vida.
Así que, ya sabes. Todavía estás a tiempo de subirte a bordo de un avión o un ferry y dirigirte hacia Ciutadella para vivir en tus propias carnes esta maravilla impregnada de cultura e historia.
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