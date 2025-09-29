La feria medieval que no te puedes perder en octubre: en un precioso pueblo donde la historia cobra vida

Salas, reconocido como Pueblo Mágico de España, es ya en sí mismo un viaje al pasado gracias a su Torre Medieval, el Castillo de Valdés Salas o la colegiata de Santa María la Mayor. Pero durante la Feria Medieval, este patrimonio monumental deja de ser un conjunto de piedras silenciosas para convertirse en el decorado natural de una experiencia inmersiva. El casco histórico se engalana con estandartes, escudos y telas antiguas, mientras los vecinos, vestidos con túnicas y jubones, se convierten en protagonistas de un auténtico salto en el tiempo.