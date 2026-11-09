Todos van a Salamanca, pero pocos conocen el pueblo serrano con más de 800 retratos de sus vecinos colgados en las fachadas: casas de entramado, Conjunto Histórico y castañares que se tiñen en noviembre

En 1967, Mogarraz se estaba quedando vacío, como tantos pueblos de la Sierra de Francia. Muchos vecinos hacían las maletas hacia las ciudades o el extranjero, y los que se quedaban necesitaban una foto para sacarse el DNI. Se la hizo Alejandro Martín Criado, un vecino aficionado a la fotografía, que los fue retratando uno a uno y guardó los negativos en su estudio durante décadas.

Torre de la iglesia del pueblo de Mogarraz / Istock

Cuando murió, su viuda entregó aquellos once negativos a Florencio Maíllo, pintor y profesor de la Universidad de Salamanca, que había nacido en el pueblo y se había ido con 14 años. En las fotos reconoció a los vecinos de su infancia y decidió devolverlos a su sitio: pintó sus caras y las colgó en las fachadas de las casas donde habían vivido.

Adriana Fernández

Las caras de Mogarraz

Los primeros fueron 388 retratos, y de esa cifra salió el nombre del proyecto, 'Retrata2-388'. Cada uno se colocó en la fachada de la casa donde vivió esa persona, con permiso de los dueños actuales, y los pocos que no lo dieron hicieron que algunos acabaran en la pared de la iglesia. Maíllo los pintó sobre chapa metálica con encáustica, una técnica antigua que mezcla cera con pigmentos y protege la pintura de la intemperie.

Retratos en las calles de Mogarraz. / Istock

La exposición iba a durar seis meses. No se descolgó nunca, y el pintor siguió añadiendo caras, ahora también de vecinos más jóvenes, hasta superar las 800. Para él, aquello fue algo más que una muestra: "Viene como a repoblarse el pueblo", ha explicado. Y los propios vecinos han acabado siendo parte del recorrido, porque, como él mismo cuenta, "se han convertido en guías de la exposición".

Piedra, madera y adobe

Los retratos cuelgan de unas fachadas que ya merecían el viaje. Mogarraz, que hoy tiene unos 250 habitantes, se repobló en la Edad Media con gentes llegadas de Francia, en tiempos del conde Raimundo de Borgoña, y de ahí vienen los nombres de la sierra, la Peña y el río de Francia. Las casas son las típicas de la comarca: una planta baja de piedra y pisos superiores de entramado de madera relleno de adobe, que en algunos casos llegan a cuatro alturas, con balcones de madera y grandes portones abajo, donde antes estaban las cuadras y las bodegas.

Calle en Mogarraz. / Istock / Kevin George

El pueblo se ordena a partir de una calle principal, de la que salen callejas y pasadizos estrechos. En los dinteles quedan escudos de antiguos linajes, alguno de la Inquisición, cruces e inscripciones religiosas. Todo el conjunto fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1998.

La iglesia y su torre aparte

En la plaza está la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, la patrona. Por fuera es sobria, de una sola nave con crucero y cúpula, pero dentro sorprende con una bóveda de cañón barroca. Su campanario se levanta separado del templo. Es una torre de sillería de granito de principios del siglo XVII, con dos cuerpos lisos y un tercero para las campanas, rematado con bolas herrerianas, y su posición aislada hace pensar que tuvo también un papel defensivo.

Torre de la iglesia del hermoso pueblo de Mogarraz con casas de arquitectura tradicional / Istock

En la misma plaza, la Casa de las Artesanías funciona como museo etnográfico. Expone los oficios que han dado fama a la zona, el bordado serrano, el trabajo del cuero y la filigrana de oro y plata, la de los trajes de fiesta de la Sierra de Francia.

A la entrada del pueblo queda la ermita del Humilladero, del siglo XIII, con una fuente en la parte de atrás que recoge el agua en una pila bautismal. Junto a ella está la Cruz de los Judíos, del siglo XVII, con calaveras talladas en el capitel. Algo más allá, un grupo de cruces de granito de finales del XVII forma el Calvario.

Mogarraz es uno de los pueblos más curiosos de Castilla y León. / Istock

Entre castaños

Mogarraz está dentro del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, y alrededor del pueblo los bancales de olivos, vides y cerezos se mezclan con bosques de castaños y robles melojos, que en noviembre se vuelven amarillos y ocres. Para verlos de cerca, hay dos rutas que salen del mismo pueblo.

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Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

El Camino del Agua es un recorrido circular de unos siete kilómetros que baja hasta Monforte de la Sierra y vuelve por puentes, molinos y fuentes. Por el camino aparecen seis obras de arte al aire libre, entre ellas unas sillas gigantes sobre el puente del Pontón y una pieza del propio Maíllo cerca de Mogarraz. La ruta de la Dehesa, más corta, de algo más de cuatro kilómetros, se mete en un bosque de castaños, acebos y melojos, cruza el arroyo Milanos por un puente medieval y termina en la fuente de Cabo de la Aldea, ya en el pueblo, que lleva grabada la fecha de 1672.