La sal que levantó Ibiza: la feria que cumple diez años devolviendo a la isla el oficio que la hizo vivir antes del turismo

Durante siglos, en el sur de Ibiza, la temporada no la marcaba la llegada de los vuelos sino una hoguera. Cuando se encendía, los trabajadores de las salinas sabían que había llegado el momento de la cosecha, y la isla entera se ponía a recoger el producto que la sostenía, la sal, a la que aquí llamaban el "oro blanco". De aquel trabajo salieron durante generaciones el sustento de muchas familias, buena parte de la economía de la isla y un paisaje que todavía define el extremo meridional de Ibiza, el de las balsas de agua y los montones blancos junto al mar.

Feria de la Sal en Ibiza. / Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia.

Hoy la sal se recoge con máquinas, y la cosecha a mano ha pasado a ser un saber que guardan unos pocos y que la isla se niega a dejar caer en el olvido. Por eso hay un fin de semana al año en que vuelve a encenderse la hoguera, en la que expertos locales enseñan cómo se hacía y en la que los ibicencos se reúnen alrededor de lo que fueron. Ocurre estos días, hasta el 18 de octubre, en Sant Jordi de Ses Salines y en el entorno del Parque Natural de Ses Salines, y este año con un motivo especial: la Fira de la Sal de Sant Josep de sa Talaia cumple diez años.

Diez años de memoria salinera

Una década da para mucho en una feria. Cuando nació, la Fira de la Sal tenía un objetivo claro: que no se perdiera la memoria de los salineros ni la importancia que tuvo este recurso para la isla. Diez ediciones después, ha contribuido a mantener vivo ese recuerdo y se ha convertido en una cita con mucho arraigo entre la gente de Ibiza, pensada para que se encuentren varias generaciones: los que oyeron hablar de las salinas en casa y los niños que las descubren por primera vez.

Recogida de la sal en las salinas de Ibiza. / Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia.

Sant Josep de sa Talaia es hoy, para medio mundo, el municipio de los atardeceres con el islote de Es Vedrà al fondo, la imagen de Ibiza que más se repite en las postales. Pero su riqueza, durante siglos, no estuvo en esas puestas de sol sino en las balsas del sur, y por eso sigue siendo el municipio más salinero de la isla. Sant Jordi de Ses Salines, el pueblo que acoge la feria, creció con las salinas a un paso. La feria se ha celebrado siempre aquí, a pie de salina, y en eso está buena parte de su fuerza: lo que se cuenta sobre la sal se cuenta en el mismo sitio donde se recogía. Para el décimo aniversario no hay grandes giros. Esta edición mantiene la esencia de las anteriores y la misma idea con la que nació, explicar cómo la sal formó parte de la vida y la economía de la isla.

Feria de la sal, en Ibiza. / Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia.

El Fogueró y la cosecha

Si hay un momento que resume la feria es el encendido del Fogueró. Es la recreación de aquella antigua señal que avisaba a los trabajadores de que empezaba la cosecha, y su llama sigue teniendo algo de ritual para los ibicencos. Tras ella llega la demostración de la cosecha tradicional, en la que expertos locales enseñan al público cómo se hacía el trabajo a mano: cómo se recogía la sal de las balsas, cómo se amontonaba, qué técnicas se pasaban de padres a hijos.

Fogueró de la Feria de la Sal. / Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia.

Verlo en directo cambia la forma de mirar el paisaje. Las salinas que muchos visitantes fotografían de pasada camino de la playa dejan de ser un decorado y recuperan lo que fueron, un lugar con oficio, con su ritmo y sus saberes, donde se ganaban la vida familias enteras y del que la isla sigue sintiéndose orgullosa. Esa es la gran virtud de la feria: no se limita a explicar cómo se trabajaba, sino que lo pone delante del visitante, con la gente que lo conoce de primera mano, para que lo entienda sin necesidad de leer un panel.

Cuando la sal pagaba el gobierno de la isla

Que los ibicencos vivan esta feria como algo propio tiene una explicación histórica muy concreta. Durante siglos, las salinas fueron del pueblo de Ibiza y su explotación era la principal fuente de ingresos de la Universitat, el gobierno de la isla, de modo que la sal no solo daba jornales: sostenía la administración de todos. Cuando la Corona se quedó con ellas tras la Guerra de Sucesión, en 1715, Felipe V confirmó un privilegio que retrata bien esa relación, el derecho de cada familia ibicenca a recibir dos fanegas de sal gratis.

Las salinas de Ibiza en el año 1912. / AFCEC

En 1871 el Estado las vendió en subasta a una empresa privada, la misma que en 1898 pasó a llamarse Salinera Española y que todavía hoy las explota. Con ella llegó la modernización: en 1885 se reconstruyeron las balsas, se tendió un tren interno para mover la sal y se instaló la primera línea telefónica de la isla, que unía las salinas con las oficinas de la ciudad. En solo seis años, la producción pasó de unas 7.500 toneladas anuales a 55.000.

Lo que tardó mucho más en cambiar fue la mano de obra. La cosecha duraba unos tres meses y llegaba a ocupar a cerca de un millar de jornaleros, muchos de ellos hombres que se incorporaban al terminar la temporada del campo y para quienes aquel jornal era un complemento imprescindible en casa. La sal salía por el embarcadero de sa Canal, y algunos de los barcos que la cargaban llegaban desde el mar del Norte, porque países como Noruega, las islas Feroe o el Reino Unido la necesitaban para salar pescado. A mediados de los años cincuenta llegó la maquinaria, y con ella el final de la cosecha a mano que hoy recrea la feria.

Salinas de Ibiza en la actualidad. / Istock

Ese paisaje de trabajo es también, hoy, espacio protegido. Las actividades de la feria en el entorno del Parque Natural de Ses Salines permiten recorrer las balsas que levantaron los salineros y entender por qué ecosistema y actividad salinera han ido siempre de la mano: una no se explica sin la otra.

Ossos amb col y la salmorra, la sal en la mesa

La sal no solo se recogía, también se usaba para conservar, y la feria lo lleva a la cocina a través de showcookings y demostraciones. El plato que hay que probar es el ossos amb col, un guiso tradicional ibicenco de huesos de cerdo y col payesa, típico de la época de la matanza y de los meses de otoño e invierno en la isla. Es comida de casa, de las que se hacían cuando llegaba el frío, y su recuperación está estrechamente ligada a la propia Fira de la Sal, que ha contribuido a devolverlo a la mesa de muchos ibicencos.

Plato de Ossos amb col, típico de Ibiza. / Joan F. Ribas

Junto a él, la feria muestra la salmorra, la salmuera en la que se conservaban los alimentos, uno de los métodos de conservación más antiguos que existen. Es la otra cara del "oro blanco": la sal no valía solo por lo que se vendía, sino porque permitía guardar la comida durante meses en una isla donde no siempre había de todo.

La Torre de la Sal Rossa y la mejor vista del sur

Una de las visitas imprescindibles del fin de semana es la Torre de la Sal Rossa, una torre defensiva del siglo XVI que se recorre durante la feria con visitas guiadas y teatralizadas para conocer su historia. Se levanta en el extremo sur de la Platja d'en Bossa, la playa más grande de la isla, y desde allí la panorámica es de las que no se olvidan: la playa extendiéndose a un lado, Formentera enfrente y, al fondo, la ciudad de Ibiza.

Torre de la Sal Rossa, en Ibiza. / Istock

Subir a ella ayuda, además, a poner en contexto todo lo demás. Desde lo alto se entiende la geografía del sur de la isla, la costa que había que vigilar y el territorio salinero que se extiende detrás, de modo que la visita funciona como el mejor mirador para cerrar el recorrido por la feria.

Una feria para ir con niños

La Fira de la Sal tiene el sello Family Moments, que reconoce su carácter familiar, y se nota en la programación. La gran apuesta para los pequeños es la Escola de Petits Saliners, donde los niños se convierten en salineros por un día y aprenden jugando cómo se trabajaba la sal. A ella se suman talleres de acuarelas y de sal, y la presencia de Xicu y Jordi, los gigantes que se han convertido en protectores de las tradiciones de la isla. Este año, como estreno, hay un cuentacuentos teatral en el Auditori de la Sal, un espacio creado especialmente para la feria.

Talleres en la feria de la sal. / Joan F. Ribas

Para los mayores, el mercado artesanal de la Plaza de Sant Jordi reúne creaciones hechas con técnicas tradicionales y productos locales, y la ballada, el tradicional baile payés, pone la nota más ibicenca a la celebración.