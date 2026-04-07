Sakura en el Valle del Jerte: así es la primavera española que conecta con Japón

En el Valle del Jerte esta filosofía se experimenta de una manera más instintiva, como la promesa de que, tras la caída de los pétalos, nacerá uno de los tesoros gastronómicos más esperados de España. Porque los cerezos señalan el inicio de la primavera cuando florecen, pero también dan la bienvenida al verano con su fruto, y con él a la cosecha, la tradición agrícola y la identidad de la región. Entre mayo y junio se recolectan las casi 200 variedades de cerezas que reúne la comarca, siendo la Picota del Jerte la más popular debido a que cuenta con la Denominación de Origen Protegida, orgullo de pueblos como Cabezuela del Valle, Tornavacas, Piornal o Navaconcejo. Sus restaurantes se llenan de propuestas innovadoras combinadas con recetas tradicionales, elaboradas siempre con el delicioso fruto.