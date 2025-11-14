¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día

Ten en cuenta que, aunque el acceso sea gratis, el pase es imprescindible para ordenar las entradas y proteger el bosque. Hay tres itinerarios principales que enseñan caras distintas del hayedo. La 'senda del mirador' recorre zonas elevadas con panorámicas que permiten contemplar el conjunto del bosque y entender su mosaico de especies, mientras que la 'senda de la ladera' atraviesa pendientes sombrías donde el hayedo se muestra más cerrado y húmedo, ideal para fijarse en cortezas, líquenes y suelos mullidos. Por último, la 'senda del río' acompaña el curso del agua, con tramos más frescos y vegetación ribereña, también cuenta con un recorrido virtual con puntos interactivos e imágenes de todas las estaciones.