Vinos y catas con paisaje: las bodegas más especiales de Cataluña que puedes visitar ahora mismo

En Gratallops, Clos Figueras propone visitas que permiten recorrer los viñedos y comprender el carácter del Priorat antes de terminar con una cata o una comida con vistas al paisaje. Otra parada interesante es Bodegas Torres Priorat, donde las visitas combinan interpretación del paisaje y degustaciones de vinos elaborados en este singular entorno de montaña. A estas propuestas se suma también Perinet, una bodega que ofrece una visión contemporánea de este paisaje.